SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quando retornar ao Brasil, o volante José Martínez não terá o mesmo prestígio que possuía no Corinthians até o fim do ano passado.

O UOL apurou que a punição esportiva aplicada ao jogador será a perda de espaço no elenco principal. O venezuelano passará ao fim da fila entre as opções para o meio-campo do Timão, ficando atrás de André Carrillo, André Luiz, Breno Bidon, Charles, Maheus Pereira e Raniele.

NO LIMITE

Martínez só será mantido no elenco porque a comissão técnica entende que não pode se dar ao luxo de liberar jogadores em meio a um grupo considerado enxuto. Uma possível saída sequer foi cogitada por esse motivo.

Internamente, o volante é bem avaliado nos trabalhos do dia a dia e visto como um atleta útil ao elenco corintiano. As questões disciplinares, porém, pesaram decisivamente para a queda de espaço do jogador.

No ano passado, Martínez já havia perdido prestígio após atrasar em seis dias o retorno da Venezuela depois do período de Datas Fifa de outubro. A situação incomodou o técnico Dorival Júnior, mas o atleta conseguiu recuperar espaço por demonstrar comprometimento nos treinamentos. Agora, o cenário é diferente.

O treinador está irritado principalmente com o fato de José Martínez ter afirmado que manteve contato com a comissão técnica, o que não ocorreu. A reincidência também é algo que incomoda bastante no Timão.

Esse incômodo está na falta de comunicação e de monitoramento da manutenção física, como havia sido previamente programado pelos departamentos físico e fisiológico do clube. Dorival e a diretoria do Corinthians, por sua vez, entendem os entraves burocráticos que impediram o retorno do volante ao Brasil.

Administrativamente, José Martínez também será punido com um corte de 40% no salário, conforme noticiado com exclusividade pelo UOL. O motivo da sanção é a falta de comprometimento durante o período em que esteve na Venezuela.

Essa será a terceira punição financeira sofrida pelo volante em menos de seis meses. No ano passado, além de ter os seis dias de atraso descontados após as Datas Fifa de outubro, ele perdeu 30% dos vencimentos de novembro por conta da expulsão na derrota para o Cruzeiro pelo Brasileirão, após acertar uma cotovelada no meia Matheus Pereira.

Diante desse cenário, Dorival já projeta uma estrutura de time sem a utilização de José Martínez neste primeiro momento. A evolução de André vem agradando bastante ao treinador, assim como o início de Matheus Pereira em seu retorno ao Timão.

PROBLEMA BUROCRÁTICO

Em meados de setembro, José Martínez informou ao Corinthians que as páginas de seu passaporte estavam acabando e que seria necessária uma nova emissão para que pudesse representar o clube, especialmente em competições internacionais.

A diretoria corintiana entrou em contato com os consulados venezuelanos em Brasília e em São Paulo, mas nenhum deles conseguiria emitir o novo documento em menos de seis meses. O zagueiro Félix Torres, nesta sexta-feira (23) emprestado ao Internacional, enfrentou problema semelhante, mas o consulado equatoriano no Brasil resolveu a situação em cerca de um mês.

Martínez, então, aguardou o período de férias para agilizar o processo burocrático na Venezuela. Na mesma semana, porém, a operação militar dos Estados Unidos ? que envolveu inclusive a captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro ? paralisou os trâmites no país.

O Corinthians compreendeu o contexto, mas se irritou com as atitudes seguintes do volante. O jogador ignorou mensagens, não deu satisfações à comissão técnica e ainda foi registrado em fotos com a família em momentos de lazer, como em um parque aquático.