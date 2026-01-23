SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-jogador Kevin Johnson, que acumulou passagens por times como o Philadelphia Eagles e o Oakland Raiders (nesta sexta-feira (23) Las Vegas Raiders) na NFL, foi encontrado morto anteontem, nos EUA. Ele tinha 55 anos.
Johnson foi esfaqueado e sofreu um traumatismo craniano antes de morrer. As informações são do Departamento Médico Legal do Condado de Los Angeles.
As autoridades informaram que o norte-americano foi encontrado sem vida em um acampamento sem-teto. O óbito foi assinado pelo médico legista Dr Jack Guccione, e o caso está sendo investigado.
A AP (Associated Press) afirmou que Johnson estava em situação de rua depois de acumular problemas pós-carreira. A aposentadoria do futebol americano ocorreu já no início dos anos 2000.
Ex-atleta da linha defensiva, ele foi draftado pelo New England Patriots em 1993. Dois anos mais tarde, o norte-americano chegou ao Philadelphia Eagles e se transferiu, em 1997, para o Oakland Raiders.