(UOL/FOLHAPRESS) - Pela 18ª vez, Novak Djokovic está classificado para as oitavas de final do Australian Open e, desta vez, o sérvio de 38 anos alcança a segunda semana do torneio ao mesmo tempo em que atinge duas marcas importantes. Ao fazer 6/3, 6/4 e 7/6(4) em cima do holandês Botic van de Zandschulp (30 anos, #75 do mundo), Nole iguala o recorde de Roger Federer, homem que mais venceu partidas de simples no torneio (102) e torna-se o primeiro tenista da história a vencer 400 partidas de simples em torneios do Grand Slam - ampliando uma marca na qual já era o recordista isolado.

Aos 38 anos e 255 dias de vida, Djokovic também tornou-se, neste sábado, o homem mais velho a chegar às oitavas em Melbourne desde 1988 - primeira vez que o torneio adotou uma chave de 128 jogadores.

O veterano segue vivo em busca de seu 25º título de slam nas simples, o que faria de Nole o recordista isolado no quesito. neste sábado (24), o sérvio divide o recorde com a australiana Margaret Court. Seu próximo adversário no torneio será o vencedor do jogo entre dois jovens tenistas promissores: o tcheco Jakub Mensik (20 anos, #17) e o americano Ethan Quinn (21 anos, #80).

COMEÇO IMPECÁVEL

Djokovic não foi ameaçado em momento algum. Superior desde os primeiros pontos, o sérvio rapidamente abriu 4/1 no primeiro set, com uma quebra obtida no quarto game. Van de Zandschulp, que sentia algum incômodo no ombro direito e pediu atendimento médico na região, teve apenas um break point na primeira parcial, mas não conseguiu convertê-lo, e o veterano fechou a parcial em 6/3.

Nole também abriu o segundo set na frente, fazendo 3/0, com duas quebras de vantagem. O holandês até conseguiu devolver uma das quebras, mas depois disso não teve chances no saque de Djokovic. O sérvio manteve seu serviço até fazer 6/4 e abrir 2 sets a 0.

SET POINTS SALVOS

Van de Zandschulp começou o terceiro set de forma mais agressiva e foi recompensado com uma quebra de saque. O holandês chegou a ter 3/1 de frente, mas Djokovic reagiu rápido. Devolveu a quebra no quinto game, igualou o placar em 3/3 pouco depois. O jogo seguiu parelho, mas o ex-número 1 do mundo foi pressionado no 12º game e teve de salvar dois set points jogando um par de pontos perfeitos antes de forçar o tie-break.

No game de desempate, Djokovic largou na frente graças a um erro do rival, mas cometeu uma dupla falta no ponto seguinte. Foi seu único vacilo. Na reta final, Van de Zandschulp erro um voleio, um slice e uma esquerda cruzada em sequência, permitindo que o sérvio abrisse 6/3. Djokovic ainda cometeu mais uma dupla falta, mas não desperdiçou a vantagem.