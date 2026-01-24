A bola rola, às 16h, direto do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, mas a transmissão inicia a partir das 15h com um pré-jogo especial. O Rubro-Negro entra em campo diante de sua torcida pressionado após um começo de campeonato ruim. Já o Bahia chega no clássico com 100% de aproveitamento e lidera a tabela. O jogo terá narração de Valter Lima.

Campeonato Baiano

A edição 2026 do Campeonato Baiano passou por mudanças em relação a anos anteriores. A competição começou no dia 10 de janeiro com término previsto em 8 de março, será realizada em paralelo ao Brasileirão e contará com redução de datas, passando de 13 para 11 jogos. A primeira fase terá nove rodadas, com as quatro melhores equipes classificadas para as semifinais, que, assim como a final, serão disputadas em jogo único.

Participam do Campeonato Baiano 2026 dez clubes: Bahia, Vitória, Atlético de Alagoinhas, Jacuipense, Porto, Juazeirense, Jequié, Barcelona de Ilhéus, Bahia de Feira e Galícia.

Jornada esportiva da TV Brasil em 2026

Além do Campeonato Baiano, a TV Brasil, emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), começa o ano de 2026 com os jogos de outros dois campeonatos estaduais de futebol. Estão confirmados na programação os confrontos pela disputa dos campeonatos Baiano, Capixaba e Cearense.

As transmissões na telinha para todo o país serão geradas a partir das emissoras parceiras que integram a RNCP. A cobertura das partidas nos estádios, a narração e os comentários serão realizados pelas equipes dos canais dos três estados: TVE Bahia, TVE Espírito Santo e TV Ceará.

