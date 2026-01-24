(UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético de Madrid abriu negociações para contratar Éderson, atualmente na Atalanta.
De acordo com o jornal espanhol AS, os Colchoneros estão há semanas tentando fechar o negócio com o clube italiano.
O Atlético de Madrid busca um jogador para ocupar a vaga deixada por Conor Gallagher, volante que se transferiu para o Tottenham no início do ano.
O brasileiro Éderson, de 26 anos, é o favorito para a posição. O volante tem contrato com a Atalanta até junho de 2027 e já até falou sobre os rumores de uma possível transferência.
"Se meu nome está sendo citado em países como a Espanha, é porque estou jogando bem e eu adoro isso", disse Éderson em coletiva antes do duelo entre Atalanta e Athletic Bilbao pela Liga dos Campeões na última quarta-feira.
Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Éderson começou a carreira atuando no Desportivo Brasil, de Porto Feliz, no interior de São Paulo. No Brasil, o volante tem passagens por Cruzeiro e Corinthians.
Em 2022, o brasileiro foi vendido pelo Corinthians para a Salernitana, da Itália, após um período em que atuou no Fortaleza por empréstimo. Após uma temporada no time de Salerno, o jogador foi comprado pela Atalanta.
Tags:
Jornal