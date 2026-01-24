SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Giovane deixou o Corinthians pela porta dos fundos em julho do ano passado após não renovar o seu contrato. Agora, seis meses depois, ele caminha para ser vendido por R$ 124 milhões no futebol italiano.

Giovane está no Hellas Verona, vice-lanterna do Italiano, e será vendido ao Napoli. Segundo a imprensa local, os valores ficam na casa dos 20 milhões de euros (R$ 124 milhões).

Os poucos meses no Hellas Verona foram de muito sucesso individual até aqui. O atacante brasileiro soma três e gols e quatro assistências nos 23 jogos realizados pelo clube italiano desde a sua chegada. A versatilidade foi o principal trunfo, uma vez que ele pode jogar mais centralizado no ataque ou deslocado pelos lados.

O destaque chamou a atenção de gigantes locais. A imprensa italiana destacou que times como Juventus, Roma e Napoli passaram a vê-lo mais de perto, e o último da lista é quem acabou levando a melhor e deve anunciar o jogador ainda nos próximos dias.

O sucesso na Itália vem após um fim apagado no Corinthians. Giovane foi destaque na base corintiana e chegou ao profissional em 2023. O jogador teve pouco espaço ao longo dos anos e, em fim de contato, optou por não renovar com o Timão no ano passado. Foram só três gols pelo time.

Mesmo assim, ele ainda fez dois jogos pelo clube em 2025. O atacante entrou nos duelos contra o Novorizontino, pelo Paulistão, e frente ao Huracán, na Copa Sul-Americana. Após recusar a renovação, o atleta foi liberado para procurar novos ares.

Giovane deve render algo ao Corinthians. Se a venda for oficializada, o time paulista terá direito a 1,5% do valor por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa por ter revelado o atleta. Isso significa que o clube ficaria com cerca de R$ 1,5 milhão