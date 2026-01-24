SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians confia na presença do atacante Memphis Depay na partida contra o Flamengo, pela Supercopa do Brasil, no dia 1º de fevereiro, em Brasília.

O holandês ainda não entrou em campo em 2026, mas a avaliação interna é de que ele estará em condições de atuar na decisão.

MEMPHIS QUER 100%

O UOL apurou que o jogador não quer iniciar a temporada abaixo do condicionamento físico ideal. A postura é semelhante à adotada por ele no fim do ano passado.

Na ocasião, Memphis sofreu um edema ósseo no joelho esquerdo e fez um trabalho especial para não chegar às finais da Copa do Brasil no sacrifício nem atuar por menos de 90 minutos. O cronograma foi considerado bem-sucedido, mas deixou reflexos para a virada do ano.

Depay encerrou 2025 fisicamente esgotado e, por isso, optou por ser preservado no início desta temporada. O atacante ainda sente os efeitos do desgaste sofrido no ano passado.

O holandês tem ganhado cada vez mais minutos nos treinamentos. As dores no joelho esquerdo estão diminuindo gradualmente.

POUCO A POUCO

O UOL apurou que as áreas física e fisiológica do Corinthians trabalham com a possibilidade de o atleta atuar por alguns minutos antes da Supercopa, justamente para que chegue ao duelo contra o Flamengo com ritmo mínimo de jogo.

Os profissionais de saúde mantêm conversas constantes com a comissão técnica para ajustar a carga de trabalho e evitar que Memphis sofra qualquer comprometimento físico.