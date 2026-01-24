SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Corinthians e São Paulo ainda não finalizaram a operação pelo empréstimo do volante Alisson ao Timão. Apesar do acordo avançado entre os departamentos de futebol dos dois clubes, a negociação travou por falta de recursos imediatos do clube alvinegro.

O Corinthians não tem em caixa o valor de R$ 1 milhão previstos como entrada para liberar a contratação. O pagamento dessa quantia faz parte do acordo verbal firmado entre as partes.

O UOL apurou que o contrato ainda não foi assinado, mas já foi formulado com uma cláusula que prevê que o São Paulo não libere a documentação de Alisson em caso de inadimplência. O departamento de futebol corintiano, por sua vez, não vê chances de o clube descumprir o combinado uma vez que o acordo seja oficializado.

A negociação foi conduzida entre os executivos de futebol dos dois clubes, Marcelo Paz, do Corinthians, e Rui Costa, do São Paulo. A palavra final por parte do Timão, porém, cabe ao presidente Osmar Stábile.

Mesmo sem alternativas imediatas no mercado para captação de recursos, a diretoria corintiana entende que já utilizou todas as fontes disponíveis para cumprir os compromissos com o elenco. Ainda assim, a negociação não está descartada.

No Tricolor, o negócio é dado como certo. Alison, inclusive, já se despediu de algumas pessoas do clube e responde informalmente como atleta do Timão.

Busca por recursos

A ideia é que o departamento de futebol junte forças com o financeiro para encontrar soluções que viabilizem o acordo. Uma nova rodada de negociações com o São Paulo também não está descartada.

A proposta são-paulina por Alisson envolve, além do pagamento de R$ 1 milhão na entrada, mais R$ 500 mil parcelados a partir do segundo semestre, R$ 1,5 milhão em caso de o volante completar 25 jogos -atuando ao menos 45 minutos- e uma multa de R$ 2 milhões por cada partida contra o Tricolor em que o jogador atuar.