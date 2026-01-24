SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Foram poucas atuações em 2026 e apenas um gol - contra o Santos, no empate em 1 a 1 -, mas Yuri Alberto ganhou destaque no jornal espanhol As, que aponta que o atacante como uma "joia escondida do Brasil".
A publicação classifica Yuri Alberto como um atacante "diferente". Isso porque ele "tem capacidade de jogar como ponta ou fazendo dupla com outro atacante".
O atacante corintiano, como aponta o jornal, foi o quinto maior goleador sub-23 do mundo em 2025. Com 27 bolas na rede, ficou atrás apenas de Haaland, Vini Jr, Jonathan David e Julián Alvarez.
Para o As, Yuri Alberto é uma boa dor de cabeça para Carlo Ancelotti, e está pronto para voltar ao futebol europeu - o jogador já passou pelo Zenit (RUS).