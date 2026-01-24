SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após vencer o Sunderland por 3 a 1 e emplacar a terceira vitória consecutiva na Premier League, o técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, voltou a falar sobre Lucas Paquetá, que novamente foi ausência por uma lesão nas costas enquanto tenta obter sua liberação para o Flamengo.

O português não quis entrar em detalhes sobre a negociação do clube inglês com o Rubro-Negro, mas salientou mais uma vez que deseja que o caso se resolva o quanto antes.

"O que eu espero é que a situação se resolva o mais rápido possível", disse Nuno Espírito Santo, técnico do West Ham.

Jornal inglês sobre possível saída de Paquetá: 'Não seria tão desastroso'

Um dos principais jornais da Inglaterra, o The Guardian minimizou uma possível saída de Lucas Paquetá. O tabloide destacou a boa atuação do jovem meia português Mateus Fernandes, que fez o terceiro gol para o West Ham.

"Quanto a Mateus Fernandes, seu brilho juvenil no meio-campo sugeriu que não seria tão desastroso se o West Ham permitisse a transferência de Lucas Paquetá para o Flamengo", disse The Guardian.

West Ham aceita valores do Fla, mas diverge no modelo proposto

O UOL apurou que o West Ham aceitou os valores da proposta oficial do Flamengo por Lucas Paquetá enviados ontem, mas divergiu no modelo de negócio do Rubro-Negro.

O West Ham chegou a um acordo com o Flamengo para uma venda na casa dos 42 milhões de euros (R$ 249,2 milhões). Os ingleses, porém, não concordaram com alguns pontos da oferta.

No momento há três entraves para a transação ser sacramentada: o que será valor fixo e o que será bônus; a data em que Paquetá será liberado e a forma de pagamento.

O Flamengo ofereceu um valor fixo de 38 milhões de euros (R$ 236,2 milhões) mais 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões) mediante metas, algo que não agradou os ingleses, que querem um fixo maior além de uma forma de pagamento com menos parcelamentos.

O West Ham também segue firme no posicionamento de só vender seu atleta ao fim da Premier League, a partir do dia 25 de maio. Já o Flamengo quer ter o jogador de imediato.

O ponto positivo é que os ingleses aceitaram reduzir os valores pretendidos. Inicialmente, os Hammers queriam 45 milhões de euros (R$ 280,4 milhões).

Mesmo com a recusa, o clube da Gávea não desistiu de Paquetá. O presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, se reunirá com a diretoria para tentar formalizar uma nova proposta com outro modelo de negócio. O Fla entende que a transação é um jogo de paciência.