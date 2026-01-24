SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em busca de um atacante para reforçar o elenco, o Corinthians monitora a situação de Rony, do Atlético-MG. O alto custo do jogador, porém, é visto internamente como um grande impeditivo para que o negócio avance.

Rony foi oferecido ao executivo de futebol Marcelo Paz há algumas semanas. O nome entrou no radar corintiano, mas, até o momento, não há negociação em andamento.

A diretoria do Timão também buscou contato com o Atlético, que sinalizou a possibilidade de negócio. O clube mineiro, no entanto, deseja uma compensação financeira para liberar o jogador, que ainda faz parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli.

O nome de Rony agrada ao técnico Dorival Júnior, que busca uma opção pelos lados do campo com as características do atacante atleticano. A ideia é contar com mais uma alternativa de velocidade e profundidade para o setor ofensivo.

Valores dificultam o negócio

O Corinthians não vê chances de envolver dinheiro na contratação e também considera elevados os salários do jogador para o atual padrão do clube. A direção teve acesso aos valores durante o monitoramento da situação.

O Atlético deseja receber 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões, na cotação atual) para liberar Rony em definitivo. O Timão, por sua vez, não tem esses recursos em caixa.

Além disso, o pacote envolvendo salários e bonificações representa pouco menos de R$ 1 milhão por mês. A quantia é superior ao teto estabelecido pelo departamento de futebol corintiano para novas contratações.

Troca por dívida

A possibilidade de envolver uma dívida que o Atlético tem com o Corinthians, referente à contratação do volante Fausto Vera, chegou a ser considerada. Em 2024, o clube mineiro acertou a compra do atleta argentino por 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 25 milhões à época).

O Corinthians, porém, entende que essa operação é muito difícil de se concretizar. Isso porque a pendência atleticana é inferior ao preço pedido por Rony e ainda envolve repasses ao Argentinos Juniors, clube que Fausto defendia antes de chegar ao Parque São Jorge.

O Atlético chegou a pagar parte do valor da negociação, mas deixou de cumprir o restante do acordo e acabou sendo acionado pelo Timão na Câmara Nacional de Resoluções e Disputas (CNRD), órgão vinculado à CBF responsável por determinar sanções em conflitos no âmbito nacional.

A ausência de novos pagamentos também levou à interrupção de um acordo que previa que o clube mineiro assumisse uma dívida com o Argentinos Juniors. O valor aproximado dessa pendência é de 4 milhões de dólares (R$ 21,16 milhões, na cotação atual).

O UOL apurou que os departamentos financeiro e jurídico foram acionados pela diretoria corintiana para avaliar, com mais precisão, as possibilidades de um eventual negócio envolvendo a dívida.