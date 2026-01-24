SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O brasileiro Will Santana, 37, surfou neste sábado (24) uma onda de aproximadamente 20 metros gerada pela a passagem da tempestate Ingrid por Nazaré, em Portugal. Ele é especiaista neste tipo de onda.

Santana compartilhou o feito no instagram. "Tempestade Ingrid na Europa. Ventos fortes. Surfe no limite", escreveu na postagem.

Com ventos fortes e chuva intensa, a Ingrid tem feito soar alertas e gerado problemas em países como Espanha, Itália, Reino Unido, França e Portugal, Neste último, pelo menos uma pessoa já mroreu, de acordo com a mídia local.

Em fevereiro do ano passado, Santana e o também brasileiro Daniel Rangel foram "engolidos" por uma onda gigante em Nazaré e foram resgatados por colegas. Na época, a tempestade Hermínia passava por Portugal.

Já em dezembro, Santana participou ele mesmo do resgate de Carlos Burle e Lucas Chumbo de uma situação similar.