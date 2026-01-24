SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Vasco Sousa, do Porto, fraturou a fíbula no dia 14 de dezembro de 2025, em partida contra o Benfica. Na sexta-feira (23), 39 dias após ser internado para a cirurgia de reparação da lesão, ele finalmente deixou o hospital.

Após a primeira cirurgia, Vasco contraiu um vírus que atacou os músculos da perna operada. Assim, ele teve que voltar ao centro cirúrgico 21 vezes no período.

A fratura na fíbula foi uma lesão reincidente. O meio-campista português já havia tido uma lesão parecida em fevereiro de 2025.

A partir de hoje, o atleta segue a recuperação nas instalações do Porto. Ele está inscrito no Campeonato Português, mas não tem previsão de retorno.