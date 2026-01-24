SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Matheus Reis, ex-São Paulo, entrou no radar do Corinthians para a temporada.

O jogador defende atualmente o Sporting, de Portugal, mas tem contrato apenas até junho e já está livre para assinar um pré-contrato com outro clube.

A reportagem apurou que o Corinthians fez uma consulta por Matheus Reis há algumas semanas. O executivo de futebol Marcelo Paz mantém conversas com os representantes do atleta.

No entanto, o clube alvinegro foi informado de que há interesse de outra equipe europeia no jogador. O Santos também buscou informações sobre o lateral, mas foi avisado da investida corintiana.

O Corinthians, porém, só avançará em um eventual negócio caso a contratação seja sem custos. Para isso, seria necessário que o atleta antecipasse sua saída do Sporting. A tendência é que o clube português não tente renovar o contrato com o jogador.

Além disso, Matheus Reis precisaria se enquadrar no padrão salarial estabelecido pelo Timão. A diretoria tem como meta reduzir a folha de pagamento, embora reconheça que a necessidade de reforçar o elenco dificulta esse processo.

Busca por lateral-esquerdo ganhou força

A procura por um lateral-esquerdo se intensificou no Corinthians após o entrave na negociação para a renovação de Fabrizio Angileri.

As partes não chegaram a um acordo financeiro e não conversam há mais de uma semana. A proposta apresentada pelo Timão é inferior ao valor esperado pelo jogador.

Apesar do impasse, as tratativas ainda não foram oficialmente encerradas. Mesmo assim, a diretoria corintiana se antecipa a um possível desfecho negativo e já busca alternativas no mercado.

Reserva imediato de Matheus Bidu, Hugo não é bem avaliado internamente, e a tendência é que seja negociado ao longo da temporada.