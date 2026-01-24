SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diante de um adversário que briga pelas primeiras posições e jogando fora de casa, o Real Madrid não teve vida fácil, mas venceu o Villarreal por 2 a 0. O duelo no Estádio La Cerámica, neste sábado (24), foi válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol.
Mbappé marcou os gols da partida, aos 2 e aos 47 minutos do segundo tempo. Com os dois tentos, o atacante francês chegou a 34 na temporada e igualou Harry Kane como maior artilheiro das grandes ligas europeias.
Com o resultado, o Real Madrid chegou a 51 pontos e assumiu a liderança provisória do Campeonato Espanhol - o Barcelona, que ainda joga na rodada, tem 49. Já o Villarreal é o quarto colocado, com 41 pontos.
Agora, as duas equipes voltam as atenções para a Liga dos Campeões. O Real Madrid visita o Benfica (POR) na próxima quarta (28), às 17h (de Brasília); no mesmo dia e horário, o Villarreal vai à Alemanha, onde enfrenta o Bayer Leverkusen.
"Vinicius, Bola de Praia!" Parte da torcida do Villarreal provocou Vini Jr com esse trocadilho, especialmente no segundo tempo, após o brasileiro fazer boa jogada no lance do gol do Real Madrid.
Linha do tempo da partida
Passou muito perto! Aos 40 minutos, Vini Jr aproveitou uma saída de bola ruim do Villarreal, dominou na entrada da área e bateu rasteiro, cruzado. A bola saiu raspando a trave.
Deixaram ele chegar! Aos 45, Pape Gueye avançou a partir do meio-campo com muita liberdade e carregou a bola até a meia-lua. Sem marcação, ele bateu no canto e a bola saiu com muito perigo.
1x0: Vini Jr recebeu a bola na ponta esquerda e partiu para cima da marcação, invadiu a àrea e, da linha de fundo, cruzou rasteiro para trás. Gueye chegou para afastar, mas furou. Mbappé ficou com a sobra e bateu de primeira, por baixo do goleiro.
Perdeu! Aos 17 minutos, em bela jogada ensaiada, Gerard Moreno recebeu livre na grande área e bateu forte, de esquerda. A bola subiu demais e passou perto do travessão.
2x0: Aos 47 minutos, Mbappé sofreu pênalti e bateu com cavadinha para fechar o placar.
FICHA TÉCNICA
VILLARREAL X REAL MADRID
Data e horário: 24 de janeiro (sábado), às 17h (de Brasília)
Competição: 21ª rodada do Campeonato Espanhol
Local: Estádio La Cerámica, em Villarreal (ESP)
Árbitro: César Soto Grado
Cartões amarelos: Juan Foyth, Buchanan, Navarro (VIL); Mastantuono (RMA)
Gols: Mbappé, aos 2 e aos 47 minutos do 2º tempo
Villarreal: Luiz Júnior; Navarro, Foyth (Rafa Marín), Renato Veiga e Pedraza; Parejo (Partey), Pape Gueye, Buchanan (Pépé) e Moleiro; Gerard Moreno (Oluwaseyi) e Mikautadze (Ayoze Perez). Técnico: Marcelino Toral
Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Bellingham e Arda Guler (Brahim Díaz); Vini Jr, Mastantuono (Gonzalo García) e Mbappé. Técnico: Álvaro Arbeloa