SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A morte de um homem por agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA), em Minneapolis, no estado de Minnesota, fez a NBA adiar a partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. O jogo aconteceria neste sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na própria cidade de Minneapolis.

Em comunicado divulgado nesta tarde, a NBA confirmou o adiamento da partida entre Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors. De acordo com a publicação, a decisão foi tomada para "priorizar a segurança e a proteção da comunidade de Minneapolis".

A partida foi remarcada para o próximo domingo (25), às 19h30, no Target Center.

Na manhã deste sábado, um homem de 37 anos morreu na manhã de hoje após ser atingido por disparos de agentes do ICE. Essa é a terceira morte envolvendo o órgão federal em menos de um mês no município.

A morte foi confirmada por autoridades após a Prefeitura de Minneapolis divulgar informações sobre um tiroteio na cidade, palco de protestos contra o ICE há semanas.

A vítima tinha 37 anos, residia em Minneapolis e, segundo informações preliminares, era norte-americano. "Baseado nas informações limitadas que recebemos até agora, acreditamos que se tratava de um cidadão norte-americano", disse o chefe da Polícia de Minneapolis, Brian O'Hara.

De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos EUA, a morte aconteceu durante uma operação à procura de uma pessoa que estava ilegalmente no país. Durante a ação, segundo o órgão federal, um homem se aproximou de agentes do ICE "com uma pistola semiautomática de 9 mm" e as autoridades tentaram desarmá-lo, mas o confronto levou a uma "luta armada" que resultou em sua morte.