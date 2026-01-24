SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras reagiu após a pior derrota da Era Abel, segurou a pressão do São Paulo e venceu o clássico deste sábado (24) por 3 a 1, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista.
Mauricio, Flaco López e Khellven marcaram os gols do Palmeiras, enquanto Bobadilla anotou o tento do São Paulo. O atacante argentino alviverde ainda deu as duas assistências para os gols de seus companheiros.
Com o triunfo, o Palmeiras dorme na liderança da tabela, com 12 pontos. Bragantino e Novorizontino jogam amanhã e podem tirar o posto do Verdão.
O São Paulo continua em situação complicada e não entrou na zona de rebaixamento por ter uma vitória a mais que o Noroeste ? ambos têm 4 pontos. O Tricolor aparece em 14º, enquanto o clube do interior está logo abaixo, já dentro do Z2. A Ponte Preta, com um ponto, é a lanterna.
Ambas as equipes voltam a campo na quarta-feira, pela estreia do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras visita o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), enquanto o São Paulo recebe o Flamengo, às 21h30.
Vitória para evitar crise
Depois de sofrer a pior derrota da Era Abel, o Palmeiras viveu uma ameaça de crise na Academia de Futebol, mas a vitória no Choque-Rei afasta os problemas. O São Paulo, por sua vez, entra de vez em crise. Com os escândalos políticos no clube, a derrota no clássico pressiona ainda mais o elenco, que só não entrou na zona de rebaixamento porque o Noroeste não venceu nenhuma no Paulistão.
A sequência do Tricolor, inclusive, não anima para afastar a possível crise. O São Paulo estreia contra o Flamengo no meio de semana e depois terá dois clássicos seguidos contra o Santos ? se manter sua sequência sem vitórias, o clima no Morumbis tende a piorar ainda mais.
Como foi o jogo
O Choque-Rei começou quente, com um gol para cada lado antes dos 15 minutos. Depois de uma primeira chance do São Paulo, o Palmeiras pressionou a saída de bola, Mauricio chutou rasteiro e a bola foi no canto de Rafael, que se esticou mas não chegou, aos sete. Cinco minutos depois, Arboleda desviou escanteio, e Bobadilla, sozinho na área, virou chutando e viu a bola passar por baixo de Carlos Miguel: 1 a 1.
O São Paulo continuou melhor depois do empate, e Tapia perdeu duas chances para virar. Na primeira, o chileno chutou sem ângulo, e Carlos Miguel espalmou. Na segunda, recebeu cruzamento açucarado de Enzo Díaz, viu o goleiro alviverde tirar o espaço e mandou para fora. Pouco depois, Lucca mandou bola fechada para Tapia, mas Piquerez se esticou e tirou.
Mesmo com menos posse, o Palmeiras voltou à frente do placar. Aos 30, Andreas Pereira carregou pelo meio e deu passe entre a zaga para Sosa, que deixou Flaco López cara a cara com Rafael. O argentino cavou na saída do goleiro e fez um lindo gol: 2 a 1. Os são-paulinos reclamaram de falta de Sosa em cima de Maik no início da jogada, mas o VAR revisou e validou o tento.
Após o segundo gol, o Verdão conseguiu cadenciar o jogo e tirou a velocidade do São Paulo. Antes do intervalo, Enzo Díaz teve boa chance, mas parou em Carlos Miguel, enquanto Flaco López tirou tinta da trave de Rafael. Já nos acréscimos, o lateral do São Paulo apareceu sozinho para cabecear na segunda trave, só que mandou para fora.
A etapa final começou com outro gol do Palmeiras. Aos cinco minutos, Khellven disparou para o ataque, viu Piquerez cruzar para Flaco, que desviou de cabeça e deixou o lateral direito sozinho para ampliar: 3 a 1 no primeiro gol de Khellven com a camisa do Verdão. Pouco depois do gol, Allan e Enzo Díaz se estranharam em lance na linha de fundo, mas a confusão durou pouco. Bruno Fuchs e Tapia também trocaram empurrões após falta do zagueiro.
O Palmeiras administrou o resultado depois do terceiro gol, e Vitor Roque ainda mandou uma bola na trave de Rafael. Já na reta final, o Marcos Antônio também teve boa chance na entrada da área, mas o chute rasteiro foi facilmente defendido por Carlos Miguel. Nos acréscimos, o goleiro palmeirense foi bem mais uma vez em cabeçada de Calleri.
FICHA TÉCNICA
Palmeiras 3 x 1 São Paulo
Campeonato Paulista - 5ª rodada
Data: 24/01/2026 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
Árbitro: Matheus Candançan
Assistentes: Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Gols: Mauricio (7'/1ºT), Flaco López (30'/1ºT) e Khellven (5'/2ºT) (PAL); Bobadilla (12'/1ºT) (SAO)
Cartões amarelos: Bruno Fuchs e Khellven (PAL); Calleri (SAO).
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emiliano Martínez) e Mauricio (Raphael Veiga); Allan (Felipe Anderson), Sosa (Luighi) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.
São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio; Lucca (Ferreirinha), Luciano e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.