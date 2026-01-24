Posição - Time - Pontos - Jogos - Vitórias - Empates - Derrotas - Gols pró - Gols contra - Saldo
1 - Palmeiras - 12 - 5 - 4 - 0 - 1 - 6 - 5 - 1
2 - Bragantino - 10 - 4 - 3 - 1 - 0 - 9 - 0 - 9
3 - Novorizontino - 9 - 4 - 3 - 0 - 1 - 11 - 5 - 6
4 - Mirassol - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 8 - 4 - 4
5 - São Bernardo - 7 - 5 - 2 - 1 - 2 - 6 - 6 - 0
6 - Capivariano - 7 - 4 - 2 - 1 - 1 - 4 - 5 - (-1)
7 - Portuguesa - 6 - 4 - 2 - 0 - 2 - 5 - 4 - 1
8 - Corinthians - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 5 - 5 - 0
9 - Santos - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 4 - 4 - 0
10 - Guarani - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 3 - 4 - (-1)
11 - Botafogo-SP - 5 - 4 - 1 - 2 - 1 - 2 - 6 - (-4)
12 - Primavera - 4- 4 - 1 - 1 - 2 - 7 - 7 - 0
13 - Velo Clube - 4 - 4 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - (-2)
14 - São Paulo - 4 - 5 - 1 - 1 - 3 - 5 - 10 - (-5)
15 - Noroeste - 4 - 5 - 0 - 4 - 1 - 5 - 6 - (-1)
16 - Ponte Preta - 1 - 5 - 0 - 1 - 4 - 2 - 9 - (-7)