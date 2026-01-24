SÃO PAULO, SP *(FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 1 na noite deste sábado (24) e aprofundou a crise no clube rival. A partida foi disputada em Barueri, e o mando era do clube verde e branco.
Os gols da equipe de Abel Ferreira foram de Maurício, Flaco López e Khellven; Bobadilla fez o do São Paulo.
O resultado leva o Palmeiras aos 12 pontos e o coloca na liderança do Campeonato Paulista, ao menos provisoriamente --pode ser ultrapassado pelo Bragantino, que, com 10 pontos, enfrenta o Santos neste domingo (25).
A vitória foi também uma resposta positiva após a derrota para o Novorizontino por 4 a 0 na última quarta (21).
Para o rival as coisas vao mal. A equipe só venceu uma de suas cinco partidas disputadas no Paulista e, com 4 pontos, é a primeira fora da zona do rebaixamento. Só não está na área de descenso porque tem uma vitória e o Noroeste, com os mesmos quatro pontos, ainda não venceu.
Na rodada passada, perdeu para a Portuguesa, no Morumbi, por 3 a 2.
O São Paulo também enfrenta turbulência fora de campo. O ex-presidente Julio Casares renunciou ao cargo após o conselho do clube aprovar um processo de impeachment contra ele no dia 16 deste mês.
A queda é consequência do derretimento de seu capital político, provocado por uma série de escândalos que abalaram a gestão. O vice-presidente Harry Massis Junior, 80, assumiu o cargo interinamente.
Neste sábado, o São Paulo começou até melhor a partida, ficando muito no campo de ataque. Logo no início, Luciano quase marcou de cabeça.
Já aos oito minutos, porém, o Palmeiras recuperou a bola no campo de ataque e Maurício chutou da entrada da área para abrir o placar.
Cinco minutos depois, Bobadilla empatou. O paraguaiou aproveitou uma asistência de cabeça de Arboleda após cobrança de escanteio e mandou para o gol.
O São Paulo teve uma chance clara para virar o jogo, mas Tapia desperdiçou, após cruzamento da esquerda.
O Palmeiras voltou à frente no placar aos 32, quando Sosa deu bela assistência para Flaco López, de cavadinha, vencer Rafael.
Logo após o intervalo, aos seis minutos do segundo tempo, Piquerez cruzou da esquerda, Flaco ajeitou de cabeça, e Khellven, também cabeceando, deu números finais à partida.
A partir daí o jogo teve menos chances claras para ambos os lados, apesar de Vitor Roque quase ter feito o quarto para o Palmeiras, em finalização que parou trave.
O São Paulo ameaçou uma pressão no fim da partida e quase marcou com Calleri, de cabeça, nos acréscimos, mas não teve forças para mudar o placar.
FICHA TÉCNICA
Palmeiras 3 x 1 São Paulo
Campeonato Paulista - 5ª rodada
Data: 24/01/2026 (sábado)
Horário: 18h30 (de Brasília)
Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
Árbitro: Matheus Candançan
Assistentes: Neuza Inês Back e Alex Ang Ribeiro
VAR: Thiago Duarte Peixoto
Gols: Mauricio (7'/1ºT), Flaco López (30'/1ºT) e Khellven (5'/2ºT) (PAL); Bobadilla (12'/1ºT) (SAO)
Cartões amarelos: Bruno Fuchs e Khellven (PAL); Calleri (SAO).
Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Emiliano Martínez) e Mauricio (Raphael Veiga); Allan (Felipe Anderson), Sosa (Luighi) e Flaco López (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.
São Paulo: Rafael; Maik, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz (Wendell); Danielzinho, Bobadilla e Marcos Antônio; Lucca (Ferreirinha), Luciano e Tapia (Calleri). Técnico: Hernán Crespo.