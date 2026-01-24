SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em dia marcado por protestos da torcida contr John Textor, o Botafogo venceu o Bangu por 2 a 0, neste sábado (24), no Nilton Santos, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Este foi o segundo jogo e a segunda vitória do time principal do Glorioso neste começo de 2026.
Santi Rodríguez, de falta, e Alex Telles, de pênalti, marcaram os gols da vitória do Botafogo sobre o Bangu.
Com o resultado, o Botafogo chegou aos nove pontos e lidera o Grupo B da Taça Guanabara. O Bangu parou nos seis pontos e é o terceiro colocado do Grupo A.
O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Carioca no clássico com o Fluminense, no domingo (1), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos. Na sexta (30), o Bangu visita o Nova Iguaçu.
Antes disso, na quinta-feira (29), o Botafogo estreia no Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília), contra o Cruzeiro, também no Nilton Santos.
Protestos antes e durante o jogo
O sábado no Nilton Santos foi marcado por protestos contra John Textor antes e durante a partida contra o Bangu. Do lado de fora do estádio, membros de diferentes organizadas se uniram para cobrar o dono da SAF alvinegra pelo momento do clube.
Com gritos e faixas, os torcedores cobraram transparência e explicações sobre a saída de jogadores, a falta de reforços e as incertezas sobre o futuro do time. "Gringo, cadê o dinheiro?" e "Procura-se Textor" foram algumas das faixas colocadas fora do Nilton Santos.
Dentro do estádio, já com a bola rolando, mais faixas foram abertas por torcedores, como "Textor, pague o transferban" e "Queremos transparência".
Durante a semana, os muros do Espaço Lonier, CT do clube, já haviam sido pichados com mensagens contra o empresário americano. Ainda neste sábado, antes do jogo, Textor prometeu um novo aporte financeiro no clube ainda na próxima semana, e garantiu que o transferban será retirado.
Como foi o jogo
O Botafogo dominou o primeiro tempo da partida no Nilton Santos. Com muita intensidade, apesar da forte chuva que caia no estádio, o Glorioso pressionou o Bangu e transformou em goleiro Bruno em melhor jogador da partida.
Sem dar espaços para o Bangu e pressionando a saída de bola, o Botafogo chegava rápido a área adversária e criou muitas oportunidades de gols. Foram 12 finalizações apenas no primeiro tempo, com quatro ótimas defesas de Bruno e uma boa chance desperdiçada por Arthur Cabral.
O domínio do Botafogo seguiu após o intervalo. No entanto, apesar da pressão sobre o Bangu, o Glorioso só conseguiu chegar ao gol na bola parada. Primeiro, aos 9 minutos, com Santi Rodríguez em cobrança de falta no contrapé do goleiro Bruno. Depois, o Glorioso ampliou com Alex Telles, que converteu pênalti sofrido por Matheus Martins, aos 29 da etapa final, e confirmou os três pontos para o alvinegro.