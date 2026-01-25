No dia da decisão da Copinha, marcada para este domingo (25), entre Cruzeiro e São Paulo, a principal vitrine das categorias de base do futebol brasileiro volta a colocar em evidência histórias que ultrapassam o tempo. Uma delas tem sotaque de Juiz de Fora, camisa verde e preta do América-MG e um título que permanece como o ponto mais alto de uma carreira construída com talento, persistência e resistência. Em 1996, Anderson Marcelino Hérico foi campeão da Copinha pelo América, em cima do Cruzeiro, atual finalista. Trinta anos depois, a conquista segue como símbolo de uma trajetória que atravessou o profissional, o futebol europeu e a várzea mineira.



O início de tudo: A bola, o Flamengo e um sonho de infância

Antes de qualquer clube, título ou categoria de base, a relação de Anderson com o futebol começou ainda na infância. Ele lembra de uma foto tirada por alguém da família que simboliza esse vínculo precoce, Anderson, aos dois anos de idade, segurando uma bola, vestindo a camisa do Flamengo. A imagem, segundo ele, pode ainda estar arquivada com uma tia e representa muito mais do que uma lembrança familiar.



“Com dois anos de idade, a gente não sabe nunca no que vai ser, né? Mas essa foto é de muita importância pra mim”, relata.



Flamenguista declarado, Anderson diz que a paixão pelo clube carioca nasceu muito cedo e se consolidou ainda antes de entender plenamente o futebol. “Meu sentimento é flamenguista doente. É uma paixão absurda. Desde que eu comecei a ter juízo, meu sonho era um dia jogar no Flamengo”, afirma.



A infância foi marcada por limitações materiais. A televisão em casa era precária, com sinal instável e antena improvisada. Muitas vezes, os jogos não eram vistos, mas eram ouvidos. “Eu acabava ouvindo os jogos pelo rádio”, conta. Mesmo sem se lembrar da primeira transmissão que acompanhou, Anderson diz que as cores do Flamengo sempre o impactaram profundamente.



A ligação com o clube também tem raízes familiares. O pai era flamenguista, assim como o avô, figura central nessa influência. “Quem me influenciou mesmo foi meu avô, o Tunicão”, diz. Segundo relatos dos avós, o pai chegou a receber uma proposta do Atlético Mineiro, que não se concretizou por questões de estudo e trabalho.



O sonho de vestir a camisa do Flamengo, segundo Anderson, tinha também um sentido afetivo. “Eu tinha esse sonho de dar esse presente pro meu avô. Jogar um dia no Flamengo”.



Foi nesse ambiente que o futebol passou a fazer parte do cotidiano. Ainda criança, jogava em times de bairro, como o Vasquinho, sob orientação de Marinho, hoje empresário. A bola estava presente antes mesmo de qualquer perspectiva profissional.



Essa trajetória inicial, marcada por paixão, escassez e vínculo familiar, seria abruptamente atravessada por uma perda decisiva.



Aos 14 anos, Anderson perdeu o pai em um acidente na BR-267, perto de casa, justamente no momento em que saía para jogar futebol. A partir dali, o futebol deixaria de ser apenas sonho e passaria a se transformar em necessidade, ponto de virada que moldaria toda a sua caminhada.



Antes da Copinha: perdas, trabalho pesado e o futebol como única saída



A perda do pai, marcou definitivamente a vida de Anderson. A tragédia interrompeu a adolescência e impôs uma mudança brusca de realidade.



Sem alternativa financeira, precisou começar a trabalhar muito cedo. Conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada, onde atuava em uma das máquinas mais pesadas da fábrica. A rotina era dura, com esforço físico intenso e jornadas longas, incompatíveis com a idade.



A vivência no chão de fábrica foi determinante para sua formação pessoal. Ali, Anderson passou a entender o futebol não mais como lazer, mas como possibilidade real de transformação. “Ali eu pensei: ou eu tento o futebol de verdade, ou vou ficar aqui para sempre”, relata.



Mesmo trabalhando, nunca se afastou da bola. Nos intervalos do almoço, jogava futebol e seguia chamando atenção pela força no chute, pela leitura de jogo e pela maturidade dentro de campo. O futebol passou a ser encarado como a única saída possível para mudar de vida.



Sport Club Juiz de Fora: base, afirmação e primeiro título

O início de Anderson no futebol organizado aconteceu ainda de forma simples, em times de bairro, antes de chegar a uma estrutura mais formal. “Eu jogava num timezinho do bairro, com os amigos. Às vezes nem gostava da camisa, mas era o que tinha pra jogar. O mais importante era estar com eles e estar jogando futebol”, relembra.

FOTO: Arquivo Pessoal - Vestindo a camisa do Sport Club Juiz de Fora

A virada aconteceu após a morte do pai, quando tinha 14 anos. Foi nesse período que o futebol passou a ser visto também como possibilidade de futuro. “Depois que meu pai morreu, meu tio viu talento em mim e no meu primo e resolveu levar a gente para fazer um teste num clube. Ali começou a despertar a atenção dos avaliadores”, conta.

O Sport Club Juiz de Fora foi o primeiro clube a apostar de fato no jovem atleta. “Foi no Sport que a minha história começou de verdade. Comecei no infantil e, muito rápido, já era chamado para jogar no juvenil e até no júnior”, afirma.

No clube, Anderson se destacou pela força física e pelo chute de média e longa distância. “Eu tinha o pé pesado, chutava forte, fazia gols de fora da área. Isso começou a chamar atenção”, diz. A evolução foi rápida e resultou em seu primeiro título importante. “Em 1992, a gente foi campeão do Campeonato da Liga. Foi um título muito marcante pra mim, porque ali eu vi que dava pra sonhar com algo maior.”

Apesar de atuar como volante, já apresentava características que o acompanhariam ao longo da carreira. “Eu sempre tive bom passe, jogava com as duas pernas e gostava de organizar o time dentro de campo”, destaca.

Anderson também faz questão de reconhecer quem foi decisivo nesse início. “O Zezé Maurício foi fundamental. Foi ele quem me levou pela primeira vez a um clube. Eu devo muito a ele, porque acreditou em mim num momento muito difícil da minha vida”, afirma.

A passagem pelo Sport consolidou a base técnica e mental do atleta e despertou, de vez, o desejo de se profissionalizar. “Foi ali que eu comecei a entender que o futebol podia ser o meu caminho”.

Tupi: Formação, retornos ao clube e conflitos que marcaram a trajetória



Entre 1993 e 1994, Anderson foi emprestado pelo Sport ao Tupi para disputar o Campeonato Brasileiro Juvenil. A equipe fez uma campanha expressiva e terminou a competição na terceira colocação nacional, resultado que projetou o clube no cenário de base e também deu visibilidade ao atleta.



Durante essa participação, viveu um dos episódios mais delicados de sua carreira. Antes de uma partida contra o Fluminense, a delegação do Tupi realizou um lanche no mesmo local em que o adversário estava alojado. Pouco tempo depois, os jogadores começaram a passar mal. “Cerca de 30 minutos depois, todo mundo começou a ter diarreia. Foi geral”, relembra.



Mesmo em condições físicas comprometidas, o time entrou em campo. O Tupi abriu o placar com gol, mas acabou derrotado por 2 a 1. Anderson afirma que a reação do adversário chamou atenção. “A gente fez o gol, mas tinha uma movimentação estranha, risadas. Coisa que hoje seria impensável no futebol”, relata.



FOTO: Arquivo Pessoal - Década de 1990 Tupi - Terceiro lugar no brasileiro de juvenil Rio de Janeiro

Já como profissional, Anderson retornou ao Tupi em 2001 para disputar o Campeonato Mineiro. O vínculo teve duração de seis meses e, após o término do contrato, ele seguiu para o América de São José do Rio Preto. No clube paulista, viveu um dos momentos mais marcantes da carreira. “A gente estava na Série A2 e conseguimos colocar o time na A1 do Paulista”, afirma.



Em 2004, Anderson voltou ao Tupi pela terceira vez. A equipe fez um bom Campeonato Mineiro e garantiu vaga na Copa do Brasil. O time eliminou o Bangu com vitória por 1 a 0, partida em que ele foi titular, e avançou para enfrentar o Flamengo.



Foi nesse período que surgiram os conflitos internos que marcaram sua passagem. Anderson afirma que passou a ser preterido por decisão técnica do treinador. “O Wallace tinha um jogador de preferência, o terceirinho. Ele queria colocar esse jogador de qualquer forma no time, e eu não dava brecha”, explica.



FOTO: Arquivo Pessoal - Anderson viveu momentos de alegria e frustrações durante suas passagens pelo Tupi

Segundo o atleta, a situação se agravou após a classificação contra o Bangu. “Eu fui titular contra o Bangu, na vitória por 1 a 0, e depois disso ele arrumou esse problema comigo para colocar quem ele queria em campo”, diz.



Anderson relata que foi cortado da equipe para partidas importantes, incluindo confrontos contra Atlético Mineiro e Flamengo. “Depois do jogo contra o Bangu, ele me cortou. Me tirou do jogo de meio de semana contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, e depois me cortou também contra o Flamengo”, conta.



O episódio decisivo ocorreu durante um treinamento. “Eu fiz um questionamento ao auxiliar técnico em um treino de finalização. Ele estava me explicando, e o Wallace olhou de longe, sem saber o que estava acontecendo, e me tirou do treino”, relata. Ao tentar esclarecer a situação, Anderson afirma que não foi ouvido.



“Eu atravessei o campo para explicar o que tinha acontecido, mas ele não quis me ouvir”, diz.

A situação ganhou repercussão interna e externa. “Um atleta interviu achando que eu estava discutindo com ele. A imprensa pegou esse burburinho e publicou coisas que não existiram”, afirma.



Segundo Anderson, a imagem construída a partir do episódio não corresponde à sua trajetória no futebol.

“Nunca houve agressão, nunca houve tentativa de confronto. Isso nunca aconteceu na minha carreira, mas fiquei marcado por esse episódio”, relatou.



Gol contra o Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno e o caminho até o América



“Depois do Brasileiro Juvenil, eu voltei para o Sport e passei a integrar com mais frequência o time júnior”, conta Anderson. “Eu jogava ao lado do Rodrigo Gamonal, e a gente era comandado pelo Edinho. Foi um período muito importante, de rodagem mesmo, de amadurecimento.”



Segundo ele, a sequência de jogos no júnior foi determinante para ganhar confiança. “Eu comecei a ter mais espaço, mais minutagem, e isso foi me preparando para os próximos passos”, afirma.



Um desses momentos decisivos aconteceu em um amistoso contra o Cruzeiro, na Toca da Raposa. “Foi um amistoso lá na Toca. Eu entrei no segundo tempo”, relembra. “A gente acabou perdendo o jogo por 3 a 1, mas eu fiz um gol de falta”.



Do outro lado do campo estava um jovem atacante que começava a despontar no futebol brasileiro. “Do lado de lá tinha o Ronaldo Fenômeno, ainda no início da carreira”, recorda.



A atuação, mesmo em uma partida amistosa, teve impacto direto em sua trajetória. “Quem estava lá era o Augusto Clemente”, diz Anderson. “Depois desse jogo, ele me chamou para fazer um período de testes no América Mineiro.”



O processo no clube foi competitivo. “Tinha vários atletas sendo avaliados”, relata. “Muita gente passou por ali.”



Ao final do período de observação, veio a confirmação. “Desses testes, só eu fiquei”, afirma.



América Mineiro: Formação completa, títulos e o auge da base



Ao ser questionado sobre qual clube mais marcou sua carreira, Anderson é direto. “Se eu precisar nomear um, foi o América-MG”, afirma. “Porque foi onde eu tive tudo”.



A chegada ao clube representou uma mudança profunda de realidade. “Eu cheguei e tive alojamento, tive alimentação, tive tratamento odontológico, tive ajuda de custo”, enumera. “Eu fiquei maravilhado, sabe? Eu estava em uma grande cidade”.



Segundo ele, o período entre 1994 e 1998 foi o mais estruturado de toda a trajetória no futebol. “Foi o período mais organizado da minha carreira”, relata. “No América Mineiro eu vivi uma realidade que, até então, eu não conhecia no futebol”.

FOTO: Arquivo Pessoal - Bi campeão mineiro com o América em 1996 e 1997, além de campeão da Copinha em 1996

A rotina fora de campo também marcou. “A gente morava num alojamento chamado Vale Verde, em Contagem”, lembra. “Era tudo muito bem organizado, uma rotina profissional de verdade”.



Para Anderson, a passagem pelo clube foi determinante não apenas como atleta, mas como pessoa. “O clube que eu tenho mais carinho é o América Mineiro”, diz. “Foi o clube que me formou por completo, dentro e fora de campo”.



Com a camisa do Coelho, participou das conquistas mais simbólicas da carreira. “Eu ganhei as coisas mais importantes da minha vida ali”, afirma. “A Copinha foi a coisa mais importante da minha carreira"



Além do título da Copinha de 1996, conquistada diante do Cruzeiro por 2 a 1, Anderson também integrou os elencos campeões do Campeonato Mineiro de 1996, novamente contra o Cruzeiro, e de 1997, diante do Vila Nova. “Foram títulos que marcaram muito”, relembra.



A transição para o elenco profissional trouxe um novo nível de aprendizado. “No profissional, eu treinava e convivia com caras que eram referência”, conta. “Toninho Cerezo, Boiadeiro, Tupãnzinho, Dinho, Gilberto Silva, o Wilhan, o goleiro Milagres… era uma escola”.



FOTO: Arquivo Pessoal - Equipe do América 96/97

Segundo ele, o aprendizado extrapolava o aspecto técnico. “Você aprendia observando, ouvindo, convivendo”, afirma. “Era uma formação humana também”.



Apesar do bom momento, o cenário começou a mudar com a política de contratações do clube. Com o aumento dos investimentos em jogadores mais experientes, o espaço para atletas formados na base foi gradualmente reduzido. Diante desse cenário, a alternativa encontrada foi o empréstimo. “Aí o América optou por me emprestar”, relata. “Foi o início de uma nova etapa da minha carreira.”



Europa: Crescimento, responsabilidade e o primeiro choque com o futebol profissional fora do Brasil



Após estourar a idade do júnior no América-MG, Anderson foi emprestado ao Publikum, da Eslovênia, em uma negociação articulada a partir da visibilidade da Copinha de 1996. A oportunidade surgiu após dirigentes europeus acompanharem jogos do América, incluindo uma partida contra o Flamengo, quando buscavam um volante com boa saída de bola, passe longo e qualidade na bola parada.



“O perfil que eles queriam era exatamente o meu, um volante que saísse jogando, que tivesse passe longo e batesse bem na bola”, relata.



Na Eslovênia, dividiu o elenco com Somália, que já havia passado pelo clube anteriormente. O Publikum vivia uma situação delicada na tabela, flertando com a zona de rebaixamento, mas a chegada de reforços mudou o cenário. Ao fim da temporada, o time terminou o campeonato em quinto lugar, resultado considerado expressivo dentro do contexto.



“Foi uma passagem modesta em números, mas muito rica em aprendizado. Eu saí de um futebol de base estruturado para uma realidade totalmente diferente, outro idioma, outra cultura, outra cobrança”, afirma.



FOTO: Arquivo Pessoal - Foto de suapassagem pelo futebol internacional no Publikum da Eslovênia

Na sequência, Anderson seguiu para o SAK, da Áustria, onde atuou na segunda divisão. Foram mais seis meses de adaptação ao futebol europeu, consolidando maturidade profissional e pessoal. Ao todo, passou cerca de um ano fora do Brasil, período que ele define como divisor de águas.



“Foi ali que eu entendi o que era ser profissional de verdade, longe da família, sem proteção, tendo que me virar”, resume.



Decisões éticas, empresários e o início do desgaste fora das quatro linhas



“O meu desgosto no futebol foi essa relação com esse empresário, Dom Chaves”, afirma Anderson, ao relembrar um dos períodos mais difíceis da carreira. “Ele foi me ver jogar no Tupi, gostou, e me levou para São Paulo”.



Segundo Anderson, a promessa foi direta. “Ele falou que, se eu me destacasse no São José, ele me levaria para um clube melhor e, automaticamente, me daria 45 mil reais. Na época, isso era o valor de uma casa”, relata. Desde o início, o objetivo estava claro. “Eu deixei bem claro pra ele, se desse tudo certo, eu ia comprar uma casa pra minha mãe”.



O acordo, no entanto, nunca foi cumprido. “Até hoje esse cara não me pagou”, afirma. “Ele tem essa dívida comigo de 45 mil reais. Um intermediário recebeu, na época, cerca de 10 mil reais por ter me indicado e eu não recebi nada”.



Sem contrato formal, Anderson diz que confiou na palavra. “Eu não tinha empresário antes. Era tudo muito novo pra mim”, explica. “Meu pai sempre me dizia que a palavra do homem não pode voltar atrás. Eu acreditei”.



Além da dívida, ele relata pressão constante. “Ele me cobrava demais”, diz. “Eu era muito novo, não entendia como funcionava esse mundo e, mesmo assim, ele só me pressionava”.



Anderson contextualiza quem era o empresário. “Ele foi empresário de vários atletas que jogaram comigo no América de São José do Rio Preto, não era alguém desconhecido”, relata.



O desgaste aumentou com as condições de trabalho. “Eu morei em condições precárias no Flamengo de Guarulhos, foi ele quem me colocou lá”, conta. “Depois fui pra Sobradinho. Não recebi. No último jogo fomos rebaixados e eu não recebi nada, e, também não conseguia falar com ele”.



A frustração ultrapassou o lado financeiro. “A tristeza era tanta que eu não conseguia me concentrar nos treinos”, afirma. “Quando eu conseguia falar com ele, ele dizia que eu tinha que primeiro arrebentar”.



Mesmo assim, Anderson diz que manteve uma postura ética quando surgiram oportunidades maiores. “O presidente do São José queria me negociar com Santos e Corinthians”, revela. “Ele queria que eu assinasse um contrato por fora, um contrato de gaveta, sem o empresário saber”.



A proposta foi recusada. “Eu falei não”, afirma. “Eu fui verdadeiro. Eu não fiz nada pelas costas dele. Eu podia ter assinado. Hoje, de repente, estaria muito melhor. Só nessa transação eu já tirava os 45 mil reais da casa da minha mãe”.



As perdas não pararam aí. “Depois teve a proposta do Juventude, de um milhão de reais”, conta. “Eu teria direito a 15%. Ele não deu sequência, a venda estava engatilhada”.



Para Anderson, o impacto foi profundo. “Pra mim, que vim de família pobre, isso faria muita diferença”, diz. “Ele não precisava nem me dar os 45 mil. Bastava me dar os 15% da venda”.



Mesmo com mágoa, o tom não é de ódio. “Eu não sei nem se ele está vivo hoje”, afirma. “Mas, se essa matéria chegar até ele, eu gostaria que ele soubesse dessa tristeza que eu carrego. Da mágoa de não ter conseguido dar essa casa pra minha mãe”.



E conclui. “Eu perdoo. Tenho um coração quebrado que perdoa, mas ele deve. E enquanto eu tiver vida, se alguém me perguntar, em qualquer canal, eu vou falar disso. Porque foi isso que me causou o desgosto no futebol”.



Juventude, a Libertadores que não aconteceu e o rompimento definitivo com o sonho



Mesmo após os problemas em São Paulo, Anderson ainda acreditava em uma retomada. O destino seguinte foi o Juventude, pouco tempo depois de o clube conquistar a Copa do Brasil, título que garantia vaga na Copa Libertadores da América.



A expectativa era alta. Anderson chegou a realizar toda a preparação para a competição continental: tomou vacina contra febre amarela, recebeu passagens aéreas, separou ternos e documentação para a viagem a Quito, onde o Juventude faria a estreia. “Estava tudo certo. Eu ia disputar uma Libertadores. Era um sonho”, relembra.



No entanto, mudanças internas, negociações frustradas envolvendo outros jogadores e conflitos empresariais alteraram completamente o cenário. Sem explicações claras, Anderson e outros atletas foram cortados da delegação, passaram a treinar separados e ficaram encostados até o fim do contrato. “Foi assustador. De um dia para o outro, você sai de um sonho para o nada”, diz.



O episódio marcou profundamente sua relação com o futebol profissional. A partir dali, a sensação de instabilidade passou a pesar mais do que o prazer de jogar.



Últimos clubes, repetição de frustrações e o motivo real do encerramento



Após deixar o Juventude, Anderson ainda teve boas passagens por clubes importantes do cenário nacional. Atuou pelo Campo Bom, no Rio Grande do Sul, onde foi eleito melhor jogador da partida no Estádio Alfredo Jaconi.



Ainda passou pelo Sobradinho, onde chegou com a missão clara de evitar o rebaixamento. Em apenas cinco jogos, ajudou o clube a se salvar na última rodada, fora de casa, contra uma das equipes mais fortes da competição.



O último capítulo veio no Princesa do Solimões, no Amazonas.



Apesar de ainda apresentar bom rendimento em campo, Anderson chegou ao limite. O encerramento da carreira não ocorreu por uma lesão específica, mas por um acúmulo de desgaste emocional, perdas financeiras, promessas não cumpridas, instabilidade contratual e ausência de respaldo profissional.



FOTO: Arquivo Pessoal - Anderson em campo pelo Princesa Solimões

“Chegou um momento em que eu não via mais sentido em continuar brigando contra tudo. Não era mais só futebol”, afirma.



Em 2008, decidiu encerrar definitivamente a carreira profissional.



A várzea: Reencontro com a bola, identidade e um novo sentido para jogar



Um pouco distante do futebol profissional, entre contratos e períodos sem clube, e vivendo um período de desilusão, Anderson reencontrou o jogo onde tudo começou, na várzea. O convite surgiu de forma inesperada, durante uma de suas rotinas de corrida. “Eu já estava desiludido, fazendo minhas corridas, como sempre gostei. Isso vira um vício na nossa vida”, conta.



O trajeto era conhecido, a BR-267, sentido Retiro até o Floresta. “Era um percurso de 7 a 8km. Eu ia caminhando na ida, corria na volta”, relembra. Foi nesse caminho que percebeu um carro o acompanhando. “Eles me enquadraram e perguntaram se eu tinha um minuto”.



Ao se aproximar, veio a surpresa. “Quando eu fui ver, era o Maurício Delgado, amigaço meu. Jogou comigo no Sport, e estava com o Leandro, que era presidente do Gramarte JK”, diz. O reencontro foi marcado por afeto. “A gente se abraçou. Eu tenho um carinho enorme por ele.”



Foi nesse momento que Anderson ouviu novamente o apelido que o acompanha até hoje. “No Sport, meu apelido era Experi”, explica. “O Emerson me apelidou. Eu era juvenil, treinava com o júnior, e os caras falavam, ‘esse moleque é muito experiente pra ser juvenil, é muito Experi’, e ficou.”



O nome atravessou gerações. “Até hoje, se você falar em Juiz de Fora, no meio esportivo, Experi, todo mundo me conhece”, afirma. Outros apelidos também marcaram a trajetória. “No América Mineiro eu era o Boi Zangado, porque eu era nervoso nos treinos, dava umas porradas pra sobressair numa base muito talentosa”, lembra. “Cheguei a ganhar até um funk com esse nome”.



Ao ouvir o convite para jogar na várzea, Anderson não hesitou, mas ponderou. “Eu falei 'Campo de terra, né? Mas eu posso me readaptar', quando criança eu sempre joguei em campo de terra”, explica. “Só pedi um tempinho de adaptação, porque eu estava saindo do profissional e o ritmo é outro”.



A resposta foi imediata. “Eles falaram, não, fica tranquilo, você vai deitar o cabelo’”, conta. O momento foi marcante. “Comecei a me preparar de novo e, em 2004, fomos campeões.” O título veio com assinatura pessoal. “Foi meu primeiro título na várzea, pela Bahamas, aqui em Juiz de Fora. E com gol na final.”



O lance virou símbolo. “Fiz um golaço de falta contra o Flor da Esquina. Inclusive, eu tenho uma tatuagem na perna simbolizando esse gol”, revela. “Esse gol é muito importante pra mim”.



A partir dali, Anderson passou por praticamente todos os campos da cidade e da região. “Joguei no América do Progresso, Flor da Esquina, Academia Cruzeiro, Santa Luzia. Fiquei acho que 11 anos no Tô Maluco”, enumera. Sobre o clube, faz questão de destacar o projeto. “O Tô Maluco foi formado pela gente. A gente trouxe uma nova ideia de futebol, organizou muita coisa”.



Ele lembra do ambiente e da autonomia. “Era um clube muito legal, um ambiente muito bom. Eu tinha autonomia pra trazer jogadores de fora, amigos meus do futebol”, diz. “A gente fazia uma seleção bacana”.



Mais do que resultados, havia um senso de comunidade. “Os empresários de bares e casas de show ajudavam, a comunidade se reunia”, relata. “Dava pra dar um lanche, ajudar no combustível. Era tudo muito verdadeiro”.



A história se espalhou pela Zona da Mata. “Praticamente todas as cidades da região eu já joguei”, afirma. “Oliveira Fortes, Mar de Espanha, Senador Cortes, que me acolheu demais, Maripá, Senador Firmino, Visconde do Rio Branco.”



O reconhecimento veio no acolhimento. “Fui muito bem recebido em todos os lugares”, diz. “Tenho títulos em vários deles”.



Ao falar da várzea, Anderson não fala apenas de futebol. Fala de pertencimento. “Foi ali que eu continuei deixando meu nome na história”, resume.



Família e pós-futebol: Dignidade, sustentação e legado fora das quatro linhas



Se o futebol profissional trouxe instabilidade nos últimos anos, foi a família que garantiu equilíbrio. Anderson é pai de Pérola, do primeiro casamento, e está há 17 anos casado com Débora Matias Corrêa Hérico, a quem define como seu maior alicerce. Com Débora, é pai de Aica, hoje com 12 anos.



“Minha esposa foi leal comigo em todos os momentos. Quando o futebol me soltou, foi a minha família que me segurou”, afirma Anderson, ao destacar o papel central da família nos períodos mais difíceis da carreira e no processo de reconstrução fora das quatro linhas.



Encerrada a trajetória nos gramados, ele seguiu outro caminho profissional. Concluiu os estudos, ingressou na área de segurança privada e atuou como vigilante patrimonial, escolta armada e carro-forte. Mais tarde, formou-se em Gestão de Segurança Pública e Privada, área em que segue trabalhando.



Anderson destaca que a transição foi pautada pelos mesmos valores que carregou no futebol. “O futebol me ensinou disciplina, caráter e resiliência. Eu levei isso para a minha vida”, finaliza.



FOTO: Arquivo Pessoal - Princesa Solimões (Manacapuru) Amazonense

