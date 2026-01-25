SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Carlos Alcaraz foi destaque ao longo da última madrugada não só pela vitória por 3 sets a 0 (7/6 (6), 6/4 e 7/5) sobre Tommy Paul, nas oitavas de final do Australian Open.

Alcaraz chegou para mais um dia de competição à "moda Brasil". O espanhol apareceu vestindo um uniforme da seleção brasileira.

Com o jogo já rolando, ele recebeu até pedido de casamento. Entre um ponto e outro, torcedores começaram a brincar pedindo para que ele se casasse com suas filhas ou cunhadas, até que um pediu que o atleta se casasse com ele mesmo.

Carlos se divertiu com o momento. Apesar de se manter virado para a quadra, o espanhol esboçou um sorriso em meio à onda de risadas vindas das arquibancadas da quadra principal.

No jogo, Alcaraz viu Tommy Paul ter um começo bom, mas conseguiu vencer o primeiro set. Nas demais parciais, o espanhol mostrou superioridade e se classificou para as quartas de final, onde vai enfrentar o australiano Alex de Minaur.