SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Memphis Depay iniciou a temporada chateado no Corinthians.

Ainda sem estrear em 2026 por problemas físicos, o holandês está bastante incomodado com sua condição atual. A influência política nos bastidores do clube também segue irritando o jogador.

PREOCUPAÇÃO FÍSICA

O UOL apurou que Memphis abriu o coração a pessoas próximas por ainda não ter conseguido entrar em campo. O atacante queria chegar à Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, com ritmo de jogo.

As dores no joelho esquerdo, porém, impediram o retorno antecipado. Ele deve enfrentar o clube carioca, mas sem a minutagem que era aguardada.

O maior incômodo de Memphis é a convicção de que a condição atual é consequência de erros no planejamento físico desde a temporada passada. Em setembro, o jogador avisou que estava desgastado após retornar do período de data Fifa com a seleção holandesa.

Ainda assim, foi titular no jogo seguinte, contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil, mas deixou a partida nos minutos iniciais após sentir um incômodo na coxa direita. A situação irritou bastante o atleta.

Dois meses depois, em novembro, o atacante sofreu um edema ósseo no joelho esquerdo durante o jogo contra o São Paulo, pelo Brasileirão. No lance, inicialmente sentiu uma fisgada na coxa e acabou torcendo o joelho ao frear a perna.

Memphis está bastante preocupado que o histórico recente de lesões possa comprometê-lo. Ele tem como grande objetivo na temporada chegar em alto nível à Copa do Mundo

POLÍTICA AINDA IRRITA

Memphis Depay também segue incomodado com a influência política nos bastidores corintianos.

Ele imaginava que a situação seria atenuada após o desabafo no vestiário do Maracanã, depois do título da Copa do Brasil, e também com a chegada de Marcelo Paz como executivo de futebol.

Na prática, porém, a presença de algumas figuras políticas no cotidiano do Timão ainda incomoda bastante o jogador. Dois dirigentes, em especial, irritam o holandês.

CORINTHIANS QUER DAR CARINHO

O UOL apurou que Memphis já externou seus descontentamentos à diretoria corintiana. As reclamações foram acolhidas pelo clube.

O presidente Osmar Stábile tenta equilibrar essas questões sem se comprometer politicamente. No entendimento do Timão, Memphis Depay precisa de demonstrações de carinho, e o clube pretende entregar isso ao atacante.

Marcelo Paz também está ciente da situação. O novo executivo de futebol, inclusive, adota o discurso de que Memphis deve ser tratado de forma especial, por ser um atleta de patamar internacional e capaz de entregar muito ao elenco.

Em meio à chateação, Memphis excluiu de seu perfil no Instagram a marcação ao perfil do Corinthians e também retirou as fotos fixadas dos títulos paulista e da Copa do Brasil do ano passado.