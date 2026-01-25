(UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco da Gama chegou a um acordo com Marino Hinestroza, ponta do Atlético Nacional.

O clube de São Januário fez um post no Instagram anunciando a contratação.

O jogador desembarcou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo. O clube afirma que Hinestroza fará exames médicos e, em seguida, será anunciado oficialmente como reforço no Gigante da Colina.

O Vasco da Gama informa que chegou a um acordo com o Atlético Nacional, da Colômbia, pela contratação do atacante Marino Hinestroza.O jogador desembarcou na madrugada deste domingo para a realização dos exames médicos e, em seguida, dará andamento aos trâmites burocráticos para? pic.twitter.com/NW2mk6bqGR

No vídeo publicado pelo Vasco, o atacante posa já segurando a camisa do clube carioca. O cruz-maltino vai pagar cerca de US$ 5 milhões (R$ 30 milhões) pelo jogador de 23 anos, por 80% dos direitos econômicos do atacante.

Hinestroza foi um dos destaques do Atlético Nacional em 2025, tendo marcado sete gols em 57 jogos. O time colombiano foi campeão do Campeonato Colombano e da copa nacional na última temporada.