SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alan Cantero, atacante argentino do Alianza Lima, viveu uma noite especial neste sábado (24). O jogador, que tem uma tatuagem com o rosto de Messi na perna, foi presenteado pelo astro com uma camisa após um amistoso da sua equipe contra o Inter Miami.
Cantero tem o rosto de Messi tatuado na coxa direita. Na imagem, o craque aparece beijando a taça da Copa do Mundo, conquistada em 2022, no Qatar.
Cantero entrou no segundo tempo da vitória do Alianza Lima por 3 a 0 sobre o Inter Miami. O jogador mostrou a homenagem ao ídolo, que entregou uma camisa a ele após o fim da partida.
O jogador do Alianza Lima não se conteve e foi às lágrimas após receber o presente e um abraço de Messi. Ele chegou a vestir a camisa entregue pelo ídolo e foi bastante festejado pelos companheiros.
Com bola rolando, o show foi de um ex-Corinthians e Flamengo: Paolo Guerrero. O centroavante peruano fez dois dos três gols da vitória do Alianza Lima. O outro tento foi anotado por Luis Ramos.
O Inter Miami foi a campo com força máxima. Messi, Luis Suárez e Rodrigo De Paul começaram a partida e foram substituídos somente no segundo tempo, já com o Alianza Lima vencendo por 2 a 0.