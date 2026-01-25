(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo priorizará o Campeonato Brasileiro mesmo em meio à situação delicada no Paulista. O time estreia no nacional na próxima quarta-feira (28), contra o Flamengo.

A sequência ruim no Campeonato Paulista jogou luz na prioridade do São Paulo para 2026: escapar do rebaixamento no Brasileirão.

Prioridade é o Brasileirão e lutar até dezembro. No meio, temos a possibilidade de ir para as quartas de Paulistão, Sul-Americana, mas a prioridade são os 45 pontos. No meio, podem acontecer coisas. Vamos saber se os moleques que vêm terão boa adaptação, se temos reforços. O foco está nos 45 pontos. Quando vamos alcançar? Temos toda a temporada para fazer, mas focados e jogando assim, acho que vamos chegar e fazer ainda mais pontos. Hernán Crespo, após o clássico

O clube admite preocupação com a situação delicada na tabela do estadual e já definiu que priorizará a rotação de elenco com foco nos jogos do nacional. Por isso, os jogos de copas serão avaliados pontualmente. Crespo rodou o elenco, por exemplo, na eliminação da Copa do Brasil do ano passado, contra o Athletico-PR.

O Tricolor foi à Arena Barueri, pela 4ª rodada do Paulista, e sofreu a segunda derrota seguida, agora diante do Palmeiras. Bobadilla fez o único gol da equipe no revés por 3 a 1.

O resultado deixa o time a apenas um ponto da zona do rebaixamento do Paulistão, com quatro pontos em cinco partidas. No meio de semana, o Tricolor já havia sido derrotado em casa pela Portuguesa.

Lucas foi poupado no clássico deste sábado por conta do gramado sintético. Calleri, que também retornou de lesão há pouco mais de uma semana, iniciou entre os reservas.

A dupla deve ir para o jogo contra o Flamengo. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.