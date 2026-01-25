(UOL/FOLHAPRESS) - Kylian Mbappé chegou a 21 gols em La Liga e está empatado com Harry Kane, do Bayern de Munique, na briga pela Chuteira de Ouro, que leva em consideração os gols marcados em todas as ligas da Europa.

O francês e o inglês estão empatados na segunda colocação na disputa, atrás do espanho Manuel Toledano, que tem 22 gols pelo Mons Calpe, na liga de Gibraltar.

Mbappé anotou os dois gols da vitória do Real Madrid contra o Villarreal ontém, chegando a 21 gols no Campeonato Espanhol.

O francês igualou Harry Kane na temporada, que também anotou 21 gols pelo Bayern de Munique na atual edição da Bundesliga.

Kane perdeu a chance de passar à frente na partida de ontém, em que não balançou as redes na derrota do Bayern por 2 a 1 diante do Augsburg.

O primeiro colocado na corrida pela Chuteira de Ouro é o espanhol Manuel Toledano. O atacante de 23 anos anotou 22 gols pelo Mons Calpe na liga de Gibraltar.

Vale lembrar que um sitema de pontuação ponderada é usado para definir a premiação ao final da temporada. Gols marcados nas cinco maiores ligas (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália) têm mais peso que gols feitos nas ligas intermediárias e menores.

Três brasileiros estão no top 50 na corrida pela artilharia europeia. Igor Thiago, do Brentford, anotou 16 gols na Premier League e está na 11ª colocação.

Bruno Michel fez 13 gols em 14 jogos pelo Urartu na liga da Armênia e está na 22ª posição. Matheus Souza, que atua no UNA Strassen, fez 12 gols no Campeonato Luxemburguês e é o 31º colocado no ranking.