RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo destravou um dos três impasses por Lucas Paquetá e ficou próximo de um acordo com o West Ham para repatriar o meia.

O Rubro-Negro fez uma nova proposta sobre os valores totais a serem pagos que foi aceita pelos ingleses: 41,25 milhões de euros (R$ 256,4 milhões) fixos, sem bônus. Na oferta anterior, os Hammers haviam recusado os 38 milhões de euros fixos (R$ 236,2 milhões) mais 4 milhões de euros (R$ 24,8 milhões) por metas. A informação inicial da nova proposta foi dada pelo jornalista Pablo Rua e confirmada pelo UOL.

Agora resta ao Flamengo destravar os outros dois impasses: o modelo de pagamento e a data da liberação do jogador.

O Rubro-Negro tem o otimismo de que acertando a forma de como irá se pagar os 41,25 milhões de euros, Paquetá será liberado de imediato, como o clube brasileiro quer. Para isso, o West Ham exige que o Fla diminua o número de parcelas proposto.

Paquetá ficou novamente fora da partida deste sábado (24), quando o West Ham venceu o Sunderland por 3 a 1 e emplacou a terceira vitória consecutiva na Premier League, esboçando uma reação para fugir da zona de rebaixamento. O bom desempenho da equipe sem o meia ?que se recupera de uma lesão nas costas? somado ao manifestado desejo do atleta em deixar o clube têm influenciado os Hammers a desistirem da ideia de liberá-lo somente ao fim da competição caso chegue a um acordo com o Flamengo.

O Rubro-Negro quer fechar a contratação nesta próxima semana. A ideia é anunciá-lo antes da decisão da Supercopa do Brasil, que acontece no próximo dia 1, contra o Corinthians, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).