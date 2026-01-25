SÃO PAULO,SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro alcançou neste domingo (25) seu segundo título da tradicional Copa São Paulo de juniores. A equipe celeste derrotou o São Paulo por 2 a 1, no estádio do Pacaembu, e repetiu a conquista obtida em 2007.

Em seu triunfo anterior, a formação celeste havia superado o próprio São Paulo, nos pênaltis -com heroísmo do goleiro Rafael, que hoje defende o time do Morumbi. Desta vez, contou com gols de William e Gustavinho para festejar no aniversário da capital paulista.

Foi mais um golpe para o torcedor do São Paulo, que não teve poucos nos últimos dias. A semana teve renúncia do presidente Julio Casares -em um dia de operação policial que investiga suposto esquema de corrupção- e duas derrotas do time profissional, para a Portuguesa e para o Palmeiras.

Na decisão, o Cruzeiro começou a partida de maneira melhor e abriu o placar aos 12 minutos. Baptistella bateu escanteio da direita, no segundo pau, e o goleiro João Pedro saiu mal do gol. William subiu com liberdade e balançou a rede.

O time celeste teve duas chances claras para ampliar o marcador e não as aproveitou. Então, nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46, Isac apareceu na pequena área após cruzamento na área e desvio de Gustavo Santana para empatar.

O jogo ficou aberto após o intervalo, com oportunidades para os dois lados. O jogo foi decidido em um chute de fora da área de Gustavinho, aos 29 minutos. A bola explodiu na trave, bateu nas costas do arqueiro João Pedro e entrou.

O São Paulo chegou a celebrar pouco depois um pênalti, em infração de Kaiquy Luiz, mas o árbitro de vídeo indicou que o lance foi fora da área. A formação tricolor ainda tentou pressionar, porém não evitou a derrota.