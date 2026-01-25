(UOL/FOLHAPRESS) - Rafinha é o novo membro da diretoria de futebol do São Paulo.

A informação foi divulgada pelo novo presidente do clube, Harry Massis Júnior. O mandatário concedeu entrevista após a derrota para o Cruzeiro, por 2 a 1, na final da Copinha.

Agora podemos falar. O Rafinha veio conosco, vamos quando ele vai se apresentar. Ele está com problema de desligamento Harry Massis Júnior, neste domingo

Massis ainda não falou em cargo, mas deixou claro que a função será similar à de Muricy Ramalho ? "de fazer o elo entre jogadores e diretoria".

O UOL apurou que o cargo de Rafinha será chamado de 'gerente desportivo'.

É uma pessoa que eu gosto muito, lá atrás eu já tinha falado o nome dele. Ele vai mudar muito o São Paulo. Vai ser o elo entre jogadores e diretoria, principalmente jogadores que ele é muito querido