(UOL/FOLHAPRESS) - O Lyon venceu o Metz por 5 a 2 fora de casa neste domingo (25), na Decathlon Arena, pela 19ª rodada do Campeonato Francês.
Endrick (três vezes), Kluivert, e Morton fizeram os gols do Lyon, enquanto Kouao e Diallo descontaram para os donos da casa.
Essa foi a primeira vez que Endrick anotou três gols em uma mesma partida como jogador profissional. O brasileiro de 19 anos começou a carreira no Palmeiras e foi transferido ao Real Madrid, onde perdeu espaço com a chegada do técnico Xabi Alonso.
Com a vitória, o Lyon soma 36 pontos e segue na 4ª colocação, a nove pontos do líder PSG. O Metz está na lanterna do campeonato com 12 pontos.
O Lyon volta a campo na quinta-feira, quando recebe o grego PAOK pela 8ª rodada da Liga Europa. O próximo confronto do Metz é no domingo, contra o Angers, fora de casa, pela 20ª rodada da Ligue 1.
CAIU NAS GRAÇAS DO LYON
Esse é só o terceiro jogo de Endrick pelo Lyon, mas já dá pra dizer que ele virou o xodó do time francês. No pré-jogo deste domingo (25), o atacante brasileiro foi destaque em uma nota no site oficial do clube mostrando "os números de Endrick" no confronto contra o Brest na última rodada.
O clube destacou estatísticas do brasileiro, como o jogador que mais venceu duelos (13) naquela partida. Endrick também foi quem mais deu dribles completos (9) e passes que resultaram em chutes a gol (5), além de mais toques na bola na área adversária (12).
Para o confronto deste domingo (25), Endrick foi o destaque na imagem de divulgação dos escalados do Lyon para enfrentar o Metz. Na imagem do intervalo, novo destaque para o brasileiro. "Que primeiro tempo dos Gones! Graças a um festival ofensivo nesses primeiros 45 minutos, vamos vencendo por 4 a 1 no campo do Metz no intervalo!", postou o Lyon no X (antigo Twitter).
? Quelle première période les Gones ! ????Grâce à un festival offensif pendant ces 45 premières minutes, nous menons 4 buts à 1 sur la pelouse de Metz à la pause ! ?Quel régal ! ????1-4 #FCMOL pic.twitter.com/RZznmM7bdu
GOLS E DESTAQUES
0 x 1: Endrick abriu o placar para o Lyon aos 10 minutos de jogo, em seu primeiro toque na bola. Tolisso recebeu lançamento de traz do meio de campo de Mata, dominou na linha de fundo e cruzou rasteiro na pequena área. Endrick chegou dando um toquinho para empurrar para o fundo das redes.
0 x 2: Ruben Kluivert ampliou para a equipe visitante aos 15 minutos. Morton inverteu o jogo para Merah após cobrança de escanteio, que dominou pela esquerda e ajeitou para o zagueirão Kluivert, que ainda estava na área, só bater para o gol quase debaixo da trave.
0 x 3: Morton soltou uma bomba de fora da área para fazer o terceiro do Lyon! Maitland-Niles chegoou driblando na área, tentou um passe alto de trivela e a zaga rebateu para frente. Morton chegou batendo de primeira rasteiro no canto do goleiro.
1 x 3: O Metz descontou o placar em uma falha da defesa do Lyon. O zagueiro Kluivert tentou sair jogando enquanto era pressionado e deu um passe de costas bem estabanado. A bola sobrou para Kouao que invadiu a área e bateu por baixo do goleiro Greif.
1 x 4: Endrick anotou seu segundo gol na partida na reta final do 1º tempo. O atacante recebeu lançamento pela direita e, sozinho, disparou do meio campo até bater de canhota na saída do goleiro Fischer.
2 x 4: O Metz chegou ao segundo gol aos 18 minutos do 2º tempo. Kouao subiu pela direita e cruzou para a área. Diallo chegou finalizando em cima de Grief, que ainda tocou na bola mas não evitou o gol do time da casa.
2 x 5: Endrick sofreu pênalti ao entrar driblando na ponta da área pela direita. O próprio brasileiro converteu a cobrança, anotando seu terceiro gol, ao bater rasteiro no canto direito do goleiro Fischer, que pulou para o outro lado.
METZ
Fischer; Kouao, Gbamin, Yegbe (Mboula), Colin (Abuashvili); Traoré, Alpha Touré (Stambouli), Deminguet (Munongo); Hein, Tsitaishvili, Diallo. T.: Stéphane Le Mignan.
LYON
Greif; Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Hateboer; Tessmann, Morton, Tolisso (Niakhate); Merah (Carvalho), Endrick (Hamdani), Afonso Moreira (Himbert). T.: Paulo Fonseca.
Local: Decathlon Arena, Villeneuve-d'Ascq (França)
Hora: 13h15 (horário de Brasília)Árbitro: Eric Wattellier
Cartões amarelos: Kouao (MET)
Gols: Endrick (LYO), 10' do 1º tempo (0-1); Kluivert (LYO), 15' do 1º tempo (0-2); Morton (LYO), 31' do 1º tempo (0-3); Kouao (MET), 33' do 1º tempo (1-3); Endrick (LYO), 45' do 1º tempo (1-4); Diallo (MET), 18' do 2º tempo (2-4); Endrick (LYO), 41' do 2º tempo (2-5)