SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O treinador Robert Moreno, com passagem pela seleção espanhola, foi demitido pelo Sochi, que disputa o Campeonato Russo, por usar demais a inteligência artificial.

A demissão aconteceu no início da atual temporada, em agosto de 2025, mas o motivo só foi revelado na última semana pelo ex-diretor esportivo do clube, Andrei Orlov, em entrevista ao site Sports Russia.

De acordo com o ex-dirigente, Moreno usava a inteligência artificial para coisas do dia a dia, mas também para tomar grandes decisões. Isso acabou minando a confiança dos jogadores no treinador após alguns episódios bizarros.

O técnico recorreu à IA para planejar a logística do time antes de uma longa viagem. Ele apresentou um programa em que os jogadores não poderiam dormir por 28 horas.

Em outro momento, a IA foi usada para decidir a contratação de um atacante. O time tinha uma lista de três atletas e o técnico inseriu os dados de cada um em uma ferramenta de IA.

"Estávamos procurando um atacante, e tínhamos três opções: Vladimir Pisarsky, Pavel Meseshin e Artur Shushenachev. Moreno inseriu os dados dos três jogadores no ChatGPT e o Shushenachev surgiu como o melhor", disse Andrei Orlov, em entrevista ao Sports Russia

O jogador chegou por empréstimo ao clube russo e fez apenas um gol em 11 jogos, na breve passagem.

Robert Moreno foi auxiliar técnico de Luis Enrique na seleção espanhola. Ele treinou a equipe em nove partidas, durante um período de licença do atual treinador do PSG.