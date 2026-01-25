ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Time do coração de Wagner Moura, o Vitória prestou uma homenagem ao ator pela sua indicação ao Oscar 2026 neste domingo (25). O fato ocorreu antes do clássico contra o Bahia, válido pelo Campeonato Baiano.

A homenagem foi determinada pelo presidente do clube, Fábio Mota. Jogadores entraram com uma faixa e uma camisa com a frase: "Ser Vitória é uma parte fundamental da minha vida".

A declaração que simboliza a relação do artista com o clube viraliza entre os torcedores do clube e foi dada ao podcast PodPah, ainda em 2024. Wagner já foi flagrado diversas vezes em transmissões do Vitória na arquibancada vendo o time do coração.

Wagner Moura foi indicado ao Oscar de melhor ator pelo seu papel em "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, e se tornou o primeiro brasileiro a concorrer na categoria.

O filme de Mendonça Filho também foi indicado às categorias de melhor direção de elenco, melhor filme internacional e melhor filme, que disputa com longas como "Uma Batalha Após a Outra" e "Hamnet".

Na versão feminina da categoria, Fernanda Montenegro foi indicada em 1999, por "Central do Brasil" e, no ano passado, Fernanda Torres disputou a estatueta com "Ainda Estou Aqui". Nas ocasiões, as vencedoras foram Gwyneth Paltrow e Mikey Madison, respectivamente.

Se ganhar, Moura dará ao Brasil uma vitória inédita na premiação. No ano passado, "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, acabou com o jejum do país ao levar a estatueta de melhor filme internacional.

No início do mês, Moura foi eleito melhor ator em filme de drama pelo Globo de Ouro, o que pode ter impulsionado a sua indicação ao Oscar.