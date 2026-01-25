SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG saiu atrás no placar, mas contou com a força da torcida e com o talento de Hulk para virar e vencer o Cruzeiro por 2 a 1. O triunfo na Arena MRV, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro, foi o primeiro do time alvinegro em 2026.
Kaio Jorge abriu o placar para o Cruzeiro no primeiro tempo. O atacante aproveitou falha da defesa do Galo em cruzamento de Kaiki para marcar.
Bernard deixou tudo igual no início do segundo tempo, e Hulk fez um golaço para virar o jogo e dar a vitória ao Galo. Foi o décimo gol do camisa 7 sobre o Cruzeiro, maior vítima do atacante com a camisa atleticana.
Com o resultado, o Cruzeiro perdeu a liderança do Grupo C. A equipe celeste soma seis pontos, dois a menos que o North, primeiro colocado
Com sete pontos, o Atlético está em terceiro lugar no Grupo A, fora da zona de classificação para a próxima fase, a quatro pontos do líder URT.
Agora, as duas equipes voltam as atenções para o Brasileirão. O Atlético estreia em casa, contra o Palmeiras, na próxima quarta (28), às 19h (de Brasília); o Cruzeiro estreia no dia seguinte, às 21h30, fora de casa, diante do Botafogo.
Linha do tempo da partida
0x1: Aos 24', Kaiki recebeu na esquerda, cortou para dentro e levantou na área. Kaio Jorge dominou nas costas de Junior Alonso e tocou na saída de Everson para abrir o placar.
Quase! Aos 38', Bernard cruzou e Ruan Tressoldi cabeceou livre na segunda trave, para o meio. Cássio afastou e o rebote ficou com Hulk, que soltou uma pancada, mas foi bloqueado.
Confusão! Aos 46 minutos, Bernard recebeu na grande área e partiu para cima de Kaiki. Após o contato, o atacante desabou na área e os jogadores do Atlético pediram pênalti e retardaram o reinício da partida. No entanto, o árbitro mandou a partida seguir.
Passou perto! Aos 9 minutos, Hulk cobrou falta da esquerda direto para o gol. O chute cruzado saiu com muito perigo, perto da trave.
1x1: Aos 11 minutos, Dudu recebeu na meia esquerda, invadiu a área, e cruzou rasteiro. Bernard, bem posicionado na pequena área, completou para o gol.
2x1: Aos 23 minutos, Hulk recolheu na intermediária e avançou. Ele cortou Jonathan Jesus e bateu da entrada da área, colocando no ângulo de Cássio.
Que defesa! Aos 32', Renan Lodi brigou pela bola na ponta esquerda e acionou Reinier perto da linha de fundo. Ele cruzou na segunda trave e Gustavo Scarpa emendou de primeira. Cássio saltou para evitar o terceiro gol do Galo.
Cássio de novo! Aos 47, Scarpa recebeu na meia direita, carregou e soltou uma pancada cruzada. O goleiro do Cruzeiro fez mais uma boa defesa.
Na trave! Aos 48', Igor Gomes recebeu na entrada da área e bateu de primeira, rasteiro. A bola tocou caprichosamente na trave e saiu.
FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 2X1 CRUZEIRO
Data e horário: 25 de janeiro (domingo), às 18h (de Brasília)
Competição: 5ª rodada do Campeonato Mineiro
Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda
Cartões amarelos: Victor Hugo, Gustavo Scarpa, Alan Franco (ATL); Fabrício Bruno (CRU)
Gols: Kaio Jorge (CRU), aos 24 minutos do 1º tempo; Bernard (ATL), aos 11', e Hulk (ATL), aos 23 minutos do 2º tempo.
Atlético-MG: Everson; Preciado (Igor Gomes), Ruan, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Maycon, Bernard (Gustavo Scarpa) e Victor Hugo (Alexsander); Hulk (Reinier) e Dudu (Cuello). Técnico: Jorge Sampaoli
Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Romero (Chico da Costa), Lucas Silva (Gerson), Christian (Japa) e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Tite