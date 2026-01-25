SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco encarou o Boavista, neste domingo (25), e venceu por 3 a 0, em duelo pela quinta rodada do Campeonato Carioca, em Saquarema.

Puma Rodríguez abriu o placar para o Vasco nos acréscimos do primeiro tempo. O Boavista chegou a balançar as redes antes, com Isael, mas o árbitro apontou falta no lance.

No segundo tempo, Puma Rodríguez, de novo, e Andrés Gómez, com um golaço, deram números finais à partida. Antes de abrir vantagem, o Vasco foi pressionado pelo Boavista, que acertou uma bola no travessão.

Com o resultado, o Vasco chega à vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, dois a menos que o Fluminense. O Boavista é o terceiro do Grupo B, com seis pontos.

Na sequência, o Vasco volta as atenções para o Brasileirão. A equipe cruzmaltina estreia na próxima quinta (29), fora de casa, contra o Mirassol.

O Boavista volta a campo no dia seguinte, quando visita o Sampaio Corrêa, pelo Campeonato Carioca.

Linha do tempo da partida

Fora! Aos 15 minutos, Berê arrancou em contragolpe rápido, carregou pela esquerda, cortou para o meio e bateu de direita, mandando a bola muito perto do gol.

Incrível! Aos 31 minutos, Puma Rodríguez avançou pela direita e cruzou por baixo. GB resvalou na bola e, após toque na zaga, ela ficou viva na área. Dentro da pequena área, Tchê Tchê tocou na direção do gol, mas Lucas Maticoli se esticou e fez uma defesa espetacular.

Não valeu! Aos 40 minutos, Tito desceu pela esquerda e cruzou rasteiro. Brunão completou de carrinho e Daniel Fuzato fez grande defesa. Na sequência, o atacante brigou pela bola e ajeitou para Isael chegar batendo. O árbitro pegou falta de Brunão no lance.

0x1: Aos 46 minutos, Andrés Gómez recebeu na ponta esquerda e cruzou na segunda trave. Puma Rodríguez dominou na pequena área e bateu forte, para estufar as redes.

Perdeu! Aos 2 minutos do 2º tempo, Felipinho recebeu na grande área, puxou para o meio e bateu buscando o ângulo. A bola saiu por muito pouco.

No travessão! Aos 11', Brunão recebeu de Isael, conduziu e chutou forte da entrada da área. Daniel Fuzato espalmou e a bola ainda tocou no travessão.

0x2: Aos 19', Rojas fez boa jogada pela direita e deu lindo passe para Puma Rodríguez na área. O lateral direito dominou e, mesmo com pouco ângulo, bateu forte, no alto e fez um belo gol.

0x3: Aos 24', Lucas Maticoli saiu jogando errado e Rojas ficou com a bola. Rapidamente ele serviu Andrés Gómez, que bateu de muito longe e encobriu o goleiro do Boavista.

FICHA TÉCNICA

BOAVISTA 0X3 VASCO

Data e horário: 25 de janeiro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Competição: 4ª rodada do Campeonato Carioca

Local: Estádio Elcyr Resende, em Saquarema (RJ)

Árbitro: Pierry Dias dos Santos

Cartões amarelos: JP (VAS); Sandrinho (VAS)

Gols: Puma Rodríguez, aos 46 minutos do 1º tempo;

Boavista: Lucas Maticoli; Cesinha, Gabriel Caran, Guilherme Lacerda (Bruno Jesus) e Tito; Emanuel, Leandrinho (Kadu) e Isael; Berê (Sandrinho), Felipinho (Khawhan) e Brunão. Técnico: Gilson Kleina

Vasco: Daniel Fuzato; Puma Rodríguez, Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton (João Vitor); Hugo Moura, Tchê Tchê (Adson) e JP; Johan Rojas, Andrés Gómez (David) e GB (Guilherme Estrella). Técnico: Fernando Diniz