(UOL/FOLHAPRESS) - Iga Swiatek nem precisou sacar tão bem para avançar com facilidade às quartas de final do Australian Open. Diante da qualifier local Maddison Inglis (#168 do ranking), a polonesa teve apenas 41% de aproveitamento de primeiro serviço no set inicial, mas aplicou um pneu (6/0) na parcial e seguiu superior no resto do jogo até completar a vitória por 6/0 e 6/3 em 1h13min.

Dona de seis títulos em torneios do Grand Slam (Roland Garros em 2020 e 2022-24, US Open em 2022 e Wimbledon em 2025), a ex-número 1 do mundo tem a chance de completar o career slam, feito em que uma tenista vence todos os quatro maiores torneios do circuito, mesmo que em temporadas diferentes.

O troféu do Australian Open é o único do grupo que falta em seu currículo, e o próximo obstáculo de Iga será duro. Ela vai enfrentar a cazaque Elena Rybakina (#5), que também avançou nesta segunda-feira ao superar a belga Elise Mertens (#21) por 6/1 e 6/3. Swiatek e Rybakina já duelaram 11 vezes, e o histórico é apertado: 6 a 5 para a polonesa.

COMO ACONTECEU

Nem o baixo aproveitamento de primeiro serviço (menos de 40% durante a maior parte do primeiro set) impediu Iga de levar ampla vantagem sobre Inglis. Sem ceder um break point sequer, a ex-número 1 do mundo foi superior do fundo de quadra e quebrou o saque da tenista da casa três vezes na primeira parcial, fazendo 6/0.

Inglis finalmente quebrou o saque de Iga no primeiro game do segundo set, mas a polonesa não só devolveu a quebra imediatamente como melhorou seu aproveitamento no serviço. Assim, voltou a abrir vantagem, vencendo quatro games seguidos. A tenista da casa até ameaçou uma reação, conquistando um break point no sétimo game, mas Iga se salvou e abriu 5/2. Inglis não conseguiu ameaçar mais.