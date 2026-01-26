(UOL/FOLHAPRESS) - Dois dias atrás, jogando sob o calor do verão australiano, Jannik Sinner teve cãibras nos braços e nas pernas e passou maus bocados em quadra. Nesta segunda-feira, o número 2 do mundo mostrou-se recuperado fisicamente e dominou o compatriota Luciano Darderi (23 anos, #25 do ranking). Além de aplicar 6/1, 6/3 e 7/6(2), Sinner fez 19 aces, quebrando seu recorde em partidas de Grand Slam, e garantiu seu retorno às quartas de final do Australian Open.

Atual bicampeão do torneio, o italiano agora soma 18 vitórias consecutivas no Australian Open e 19 no circuito mundial. Ele encerrou a temporada 2025 conquistando os títulos do ATP 500 de Viena, do Masters 1000 de Paris e do ATP Finals, e não perde desde então.

Ao vencer Darderi, Sinner também aumentou uma impressionante invencibilidade contra seus compatriotas. Em 18 partidas de nível ATP, nunca perdeu para um italiano. Darderi, por sua vez, soma seis apresentações diante de tenistas de seu país e jamais saiu vitorioso.

Sinner avança para fazer sua quarta participação nas quartas de final em Melbourne. Ele segue como o favorito das casas de apostas para conquistar o tri do Australian Open e o quinto título de slam de sua carreira. Seu próximo oponente será o vencedor do jogo entre o americano Ben Shelton (#7) e o norueguês Casper Ruud (#13). O número 2 do mundo tem oito vitórias em nove duelos com Shelton e saiu vencedor em todos quatro encontros com Ruud.

COMO ACONTECEU

Darderi disparou duas direitas vencedoras logo no primeiro game, conquistando dois break points rapidamente. Sinner, contudo, respondeu à altura, salvando-se com uma sequência de saques impecáveis. E não só isso. O número 1 quebrou o saque do compatriota, abriu 3/0 em seguida e seguiu dominante. Darderi só saiu do zero no sexto game, mas já era tarde para tentar algo no primeiro set, e Sinner fez 6/1 sem mais dificuldades.

Sinner voltou a quebrar o saque de Darderi no terceiro game do segundo set e, à medida em que o tempo passava, o azarão se mostrava mais impaciente com a incapacidade de ameaçar o serviço do favorito. Assim, o número 2 do mundo manteve a dianteira até o décimo game, quando Darderi cometeu duas duplas faltas seguidas para perder o saque e o set: 6/3.

O bicampeão não abriu sequer uma fresta para permitir uma reação do compatriota. Darderi lutou e até conquistou quatro break points no nono game do terceiro set. Sinner, porém, foi impecável mais uma vez nos momentos delicados. Salvou-se de todos eles e confirmou o serviço com um combo saque e voleio. No décimo game, os papéis se inverteram. Sinner brilhou e obteve dois match points, mas o azarão se salvou sacando bem. A decisão veio no tie-break, e Darderi até saiu na frente, abrindo 2/0, mas o bicampeão do torneio disparou, vencendo sete pontos seguidos até o match point.

