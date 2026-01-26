(UOL/FOLHAPRESS) - Quitar os meses de direitos de imagem atrasados é uma das prioridades do novo presidente do São Paulo, Harry Massis Júnior, neste início de gestão.

PRIORIDADE DA NOVA GESTÃO

A reportagem apurou que o mandatário tem trabalhado por estratégias para realizar o pagamento dos débitos. Fontes próximas à presidência destacam que o montante engloba apenas direitos de imagem, todos ainda referentes ao ano passado, e que os salários têm sido pagos sempre em dia.

A situação varia de atleta a atleta, com pelo menos um caso chegando a mais de um mês de débito. Isso foi dito por Hernán Crespo depois da derrota para o Palmeiras no último sábado (24), pelo Paulista.

"Estamos falando de pessoas que há meses não recebem salários. Eles estão fazendo o melhor possível. Esse grupo é bom. São Paulo passa pelo pior momento da história", disse Crespo.

Como o UOL revelou no final de dezembro, a gestão de Julio Casares tinha um combinado com o elenco de atrasar pelo menos uma parcela de imagem no início do ano por conta de fluxo de caixa. A ideia, inclusive, era de acabar com esse trâmite em 2026, com o início mais cedo do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, mais receitas no começo da temporada.

Com a troca de gestão e a saída de Marcio Carlomagno, ex-superintendente geral do clube e encarregado dos principais assuntos financeiros, Massis avalia estratégias. A expectativa é que as iminentes saídas de Rodriguinho e Alisson deem um "respiro" nas contas do Tricolor.