(UOL/FOLHAPRESS) - Com o início do Campeonato Brasileiro à vista, o Santos ainda não encaminhou sua classificação no Campeonato Paulista e é ameaçado pela possibilidade da luta contra o rebaixamento no estadual.

ATENÇÃO DIVIDIDA

O Santos está em décimo lugar na tabela do Paulista, com seis pontos e fora da zona de classificação às quartas de final. No estadual, os dois últimos colocados caem para a Série A2. Neste momento, o Noroeste abre a zona da degola, com quatro pontos.

A estreia do Peixe no Brasileiro está marcada para quarta-feira (28), contra a Chapecoense, fora de casa. Com três rodadas restantes da primeira fase do Paulista, o Santos terá que alternar entre jogos do estadual e do campeonato nacional, incluindo dois clássicos contra o São Paulo ?um por cada competição.

Sequência de jogos do Santos

Chapecoense (F) - 1ª rodada do Brasileiro

São Paulo (F) - 6ª rodada do Paulista

São Paulo (C) - 2ª rodada do Brasileiro

Noreste (F) - 7ª rodada do Paulista

Athletico (F) - 3ª rodada do Brasileiro

Velo Clube (C) - 8ª e última rodada do Paulista

Ainda sem vaga nas quartas, o rebaixamento no Paulista, mesmo que de longe, também preocupa. Tendo que conciliar as duas competições, o técnico Vojvoda pode ser obrigado a escalar equipes alternativas ?como fez neste domingo (25), no empate contra o Red Bull Bragantino.

"Você está falando de rebaixamento. No ano passado, lutamos e conseguimos um lugar na Sul-Americana. Sofrendo, sim, não era o objetivo sofrer desse jeito. Temos partidas pela frente, temos São Paulo e ainda mais. Vamos tratar com atenção a cada campeonato. Sabemos que, no Brasileiro, temos que estar com muita atenção desde o primeiro jogo, e no Paulistão também, porque estão se definindo coisas importantes", disse Vojvoda após o empate.

REBAIXAMENTO SEGUE COMO PRINCIPAL ADVERSÁRIO

A sequência de jogos do Santos também pode atrapalhar o início da equipe no Brasileiro. O controle de carga do grupo terá que ser bem feito por Vojvoda para que o Peixe não inicie o torneio nacional com resultados negativos.

"Temos que rodar jogadores. A última partida foi há 72 horas, com muito desgaste físico, por isso alguns jogadores ficaram no departamento médico. Quanto ao Campeonato Brasileiro, também temos 72 horas de jogar o próximo jogo. Vamos precisar de todos, isso não vai ser só no Santos, mas em todos os times, porque o calendário está muito apertado", afirmou Vojvoda.

A luta contra o rebaixamento no Brasileiro segue sendo o inimigo número 1 na Vila Belmiro. O principal objetivo do clube é evitar a queda para, depois, pensar em outras metas ?como Sul-Americana ou Libertadores.