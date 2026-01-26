(UOL/FOLHAPRESS) - Um torneio mata-mata sempre apronta das suas, com uma zebra aparecendo para embaralhar as previsões dos torcedores. Na Copa Super 8, não é diferente.

Os confrontos são definidos pela classificação do primeiro turno e costumeiramente, os times que ficaram entre os quatro primeiros jogam com um certo favoritismo, mas isso não é garantia de nada.

Logo na primeira edição, o Pinheiros foi o segundo com dez vitórias e enfrentou o Botafogo, que foi sétimo com apenas seis vitórias e no confronto, o alvinegro carioca levou a melhor, vencendo por 79 a 74.

Na edição seguinte, o Minas -sexto colocado-, venceu o São Paulo em pleno Ginásio do Morumbi por 82 a 68, eliminando o tricolor paulista.

A edição de 2022, teve a maior zebra da história do Super 8. O Franca era o atual campeão do NBB e recebeu o Caxias do Sul, que pegou a última vaga. O time gaúcho foi lá e venceu nos minutos finais. Com dois minutos faltando, estava 86 a 85 para os francanos, mas a equipe da serra gaúcha fez um ótimo final de jogo e ganhou por 91 a 87.

Em 2024, o Unifacisa quase teve o seu conto de fadas. Sexto colocado no primeiro turno, o time da Paraíba eliminou o Franca nas quartas de final, com vitória nos instantes finais por 94 a 92 e na semifinal, enfrentou o Minas, segundo colocado. Em plena Arena UniBH, os paraibanos fizeram 91 a 86 e conquistaram a sonhada vaga na final. Na decisão, eles não facilitaram para o Flamengo, que venceu por 83 a 77 e levou o título.