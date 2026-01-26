SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Campeonato Brasileiro de 2026 começa nesta quarta-feira (28), e o calendário será um assunto para todos os meses do ano. Essa edição é a primeira que será disputada de janeiro a dezembro nos pontos corridos.

O UOL pesquisou a duração de cada Brasileiro, entre 2003 e 2025, e confirmou que, neste ano, a liga nacional terá o maior número de dias em disputa.

O MAIS LONGO NOS PONTOS CORRIDOS

A edição 2026 é a primeira que começará em janeiro, no dia 28. A data de início mais próxima disso pertence aos Brasileiros de 2003 e 2025: 29 de março.

Os dois anos citados tinham o maior número de dias em disputa: 260 para 2003, 254 para 2025. A edição 2026 terá 308 dias, de acordo com o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Maio é o mês em que o Campeonato Brasileiro começou mais vezes, com 11 edições, seguido por abril, com duas a menos. Dezembro domina os encerramentos, em 21 das 23 edições analisadas.

A edição 2020 teve as datas mais diferentes entre início e fim: de agosto a fevereiro do ano seguinte. A pandemia da Covid-19 atrasou o começo do Brasileiro.

Apesar disso, não foi a que teve menos dias em disputa. A marca pertence a 2013, com 196 dias, um a menos que 2011, que vem logo atrás.

A primeira rodada do Brasileiro 2026 está marcada para o dia 28 de janeiro, e a data base para o encerramento é no fim de semana do dia 2 de dezembro. Oito dos dez jogos da jornada inicial estão marcados para o dia inaugural da competição.

Em 2026, os clubes também terão uma inter temporada, por conta da disputa da Copa do Mundo. Serão 30 dias de recesso do Brasileiro, ao longo de todo o mês de junho, e mais 20 dias de preparação até o retorno da liga nacional.

Outras edições que estão entre as de maior duração nos pontos corridos, como 2003 e 2019, também tiveram esse tipo de paralisação. Na última, por exemplo, a inter temporada aconteceu por conta da Copa América, disputada no Brasil.

VEJA TODAS AS DURAÇÕES DO CAMPEONATO BRASILEIRO EM PONTOS CORRIDOS

2003: 29 março - 14 dezembro - 260 dias

2004: 21 abril - 19 dezembro - 243 dias

2005: 23 abril - 4 dezembro - 224 dias

2006: 15 abril - 3 dezembro - 232 dias

2007: 12 maio - 2 dezembro - 204 dias

2008: 8 maio - 7 dezembro - 213 dias

2009: 9 maio - 6 dezembro - 211 dias

2010: 8 maio - 5 dezembro - 212 dias

2011: 21 maio - 4 dezembro - 197 dias

2012: 2 maio - 2 dezembro - 215 dias

2013: 26 maio - 8 dezembro - 196 dias

2014: 19 de abril - 7 de dezembro - 233 dias

2015: 9 de maio - 6 de dezembro - 211 dias

2016: 14 de maio - 11 dezembro - 212 dias

2017: 13 de maio - 3 de dezembro - 205 dias

2018: 14 de abril - 2 de dezembro - 233 dias

2019: 28 de abril - 8 de dezembro - 224 dias

2020: 8 agosto - 24 de fevereiro - 201 dias

2021: 30 de maio - 9 de dezembro - 194 dias

2022: 10 de abril - 13 de novembro - 218 dias

2023: 15 de abril - 6 de dezembro - 235 dias

2024: 13 de abril - 8 de dezembro - 239 dias

2025: 29 março - 7 de dezembro - 254 dias

2026: 28 janeiro - 2 de dezembro - 308 dias