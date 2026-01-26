RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo planejou, tentou se precaver atuando com o sub-20, mas em situação delicada no Campeonato Carioca, acionou o elenco principal e agora enfrentará uma maratona de jogos importantes em apenas um mês, com direito a finais, partidas pelo Campeonato Brasileiro e fuga contra o rebaixamento no Estadual.

SEM BRECHA PARA DESCANSO

O Rubro-Negro já estreia no Brasileirão na próxima quarta-feira, às 21h30, contra o São Paulo, no Morumbi (SP). A ideia do técnico Filipe Luís é ter força máxima diante do Tricolor.

Além de tentar começar a competição ? em que é o atual campeão ? com o pé direito, o treinador pretende dar ritmo de jogo para a decisão da Supercopa do Brasil, já no domingo, contra o Corinthians, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).

"A condição física a gente vai ganhando competindo, ganhando minutos. Foi o caso de muitos que jogaram hoje, como Pedro e Bruno Henrique, que jogaram 45 minutos cada um, já estava combinado. Alex Sandro só ia jogar 60 minutos, Varela só podia 30 minutos. Então foram trocas condicionadas, combinadas antes do jogo com a preparação física. Esperamos chegar contra o São Paulo com o maior número de jogadores perfeitos fisicamente", disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Em seguida, o Rubro-Negro retorna ao Rio de Janeiro e recebe o Internacional em 04 de fevereiro, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileiro. O jogo acontecerá três dias antes de uma partida que, antes da temporada começar, para muitos seria apenas para cumprir tabela, mas que agora ganhou ares de drama.

O duelo diante do Sampaio Corrêa, também no Maracanã, se tornou de vida ou morte para o Flamengo no Campeonato Carioca. Além de precisar vencer, o Rubro-Negro terá que secar os adversários de seu grupo para não cair para o temido quadrangular contra o rebaixamento. Os dois últimos de cada chave da Taça Guanabara disputam esse torneio onde o que menos pontuar cai para a segunda divisão do estadual.

Além do vexame, o possível quadrangular ainda irá gerar mais duas partidas num calendário que já está para lá de inchado para o Flamengo em 2026.

"É uma possibilidade (jogar o quadrangular do rebaixamento). Temos que ganhar o próximo jogo, dependemos de resultados. Mas só depois que acabar a fase de grupos do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo", disse Filipe Luís.

Após o jogo contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo novamente volta atenções ao Brasileiro e viaja para Salvador (BA), onde no dia 10 encara o Vitória, no Barradão.

Depois dos baianos, o Rubro-Negro já saberá se disputará o quadrangular contra o rebaixamento ou o mata-mata em busca do título do Estadual.

Passado este período, chega o primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana, dia 19 de fevereiro, contra o Lanús, em Buenos Aires, na Argentina. O duelo de volta acontece dia 26, no Maracanã, completando exatamente um mês de jornada.

"No ano passado também foi um contexto super difícil. O grande desafio do treinador e dos clubes brasileiros é encaixar tudo que você quer no meio de um calendário totalmente recheado de jogos. É um privilégio jogar Libertadores, finais. Para jogar a Supercopa você tem que ganhar um título. Para jogar a Recopa você tem que ganhar a Libertadores ou a Sul-Americana. Portanto, é um privilégio ter esse calendário recheado. O que vai determinar é a força do elenco, do grupo. Acredito que todos os times vão passar por dificuldades nessa maratona de jogos", disse o técnico rubro-negro.