SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O planejamento financeiro do Corinthians para o segundo semestre não considera a permanência de Memphis Depay.

Isso não significa que o atacante deixará o clube automaticamente após o término do contrato atual, em julho, mas que, nos bastidores, sua continuidade é vista como bastante difícil.

DESAFIO ORÇAMENTÁRIO

O departamento de futebol do Corinthians precisa reduzir em R$ 6 milhões a folha salarial até o fim da temporada. A meta pode ser atingida de forma proporcional, considerando os contratos vigentes.

Internamente, o clube sabe que a saída de Memphis ao fim do vínculo atual representaria, sozinha, metade dessa redução planejada. Por isso, um eventual processo de renovação é tido como ainda mais complicado.

O UOL apurou, porém, que o departamento financeiro não irá interferir diretamente na forma como o futebol fará os ajustes para atingir a meta orçamentária. Caso o executivo de futebol Marcelo Paz entenda que vale a pena manter Memphis dentro do atual cenário financeiro, será necessário enxugar o orçamento por caminhos diferentes, inclusive com a negociação de outros jogadores do elenco.

Com ou sem o holandês no segundo semestre, o Corinthians já tem o desafio de arrecadar R$ 151 milhões em vendas de ativos ao longo de 2026. Se Memphis permanecer após o meio do ano com os mesmos padrões financeiros atuais, o clube precisará levantar ainda mais recursos.

CORINTHIANS NÃO JOGA A TOALHA

Apesar do cenário adverso, o departamento de futebol acredita que há alternativas para seguir com Memphis após a Copa do Mundo.

Além da possibilidade de gerar receitas com a saída de outros atletas, a diretoria avalia que pode buscar novas fontes de renda capazes de arcar com os custos da permanência do atacante.

De todo modo, uma eventual continuidade também dependeria de o jogador aceitar uma redução em alguns parâmetros do contrato atual.

Marcelo Paz é um dos principais defensores da permanência de Memphis. O dirigente entende que o holandês oferece um nível técnico diferenciado e agrega muito ao elenco corintiano. Os dois, inclusive, têm se dado bem neste início de trabalho de Paz à frente do departamento de futebol.

Dorival Júnior também segue contando com o atacante. Após a vitória deste domingo (25) contra o Velo Clube, o técnico corinthiano garantiu que Depay estará de volta ao time para o duelo contra o Bahia, pela estreia no Campeonato Brasileiro, na quarta-feira ?ele vem sofrendo com dores no joelho esquerdo e ainda não estreou na temporada.

"Memphis já está acelerado, tenho certeza que já teremos ele em condições para a próxima partida", disse Dorival.

Por fim, o atacante está chateado com as consequências do planejamento físico do ano passado, que impactaram sua condição no início desta temporada, além da influência política nos bastidores do futebol do Corinthians.


