(UOL/FOLHAPRESS) - A World Surf League (WSL) anunciou mudanças no calendário do Mundial de Surfe (CT) de 2026, com a entrada de uma nova etapa em Raglan, na Nova Zelândia, a saída de Jeffreys Bay, na África do Sul, por questões financeiras, e, como consequência, ajustes pontuais de datas ?entre eles na etapa de Saquarema.

O QUE ACONTECEU?

A principal novidade é a inclusão da clássica esquerda de Manu Bay, em Raglan, que será disputada entre os dias 15 e 25 de maio.

A etapa entra no calendário justamente para manter o CT com 12 eventos após a retirada de J-Bay, além de atender a um antigo pedido dos atletas por um point break de esquerda de alta performance no circuito.

Com essa reorganização, a etapa brasileira em Saquarema (RJ) está mantida no Tour, mas passa a acontecer entre 19 e 27 de junho, em relação à janela divulgada inicialmente pela liga.

Segundo a WSL, Raglan entra no calendário no melhor período do ano para a onda e será a quarta parada da temporada.

Estamos empolgados em dar as boas-vindas a esse novo destino no 50º ano do Mundial. Manu Bay é uma onda de altíssima qualidade e uma excelente adição ao calendário Ryan Crosby, CEO da WSL

J-BAY FORA

Sobre a saída de Jeffreys Bay, a WSL explicou que a decisão foi motivada por falta de viabilidade financeira local para 2026, e não por questões técnicas. A liga afirmou ainda que segue buscando caminhos para um possível retorno da etapa no futuro.

NOVA ZELÂNCIA

A Nova Zelândia tem histórico na realização de eventos de alto nível, incluindo etapas do CT feminino entre 2010 e 2013 em Taranaki, eventos do Qualifying Series em Raglan e a realização do Rip Curl Pro Raglan por mais de duas décadas.