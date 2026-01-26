SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Luis Castro, do Grêmio, usou a expressão racista "dia negro" ao lamentar a derrota por 4 a 2 para Internacional, neste domingo (25), pelo Campeonato Gaúcho. O comandante se desculpou nas redes sociais.

"Vamos trabalhar. Eu acho que só há uma forma de seguir em frente: é com trabalho. Não há outra forma. Não é lamentar, não é pôr a cabeça para baixo para os outros terem pena de nós. É continuar com a cabeça erguida. Foi um dia negro para nós? Foi um dia negro para nós, mas acabou? Não acabou. Vamos seguir em frente. Não acabou aqui", disse o técnico.

O treinador se desculpou pelo episódio e afirmou que "referi-me unicamente ao contexto do jogo". Luis Castro se manifestou na madrugada, nos Stories do Instagram.

"Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo. Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões", falou.

O comandante também se comprometeu a não usar mais a expressão: "Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão", disse.

*

VEJA A ÍNTEGRA DA MANIFESTAÇÃO DE LUIS CASTRO

"Venho a público pedir desculpa em relação à expressão utilizada no final do clássico deste domingo em conferência de imprensa.

Em momento algum tive a intenção de praticar qualquer ofensa racista. Referi-me unicamente ao contexto do jogo.

Reforço a minha posição de defesa da igualdade como valor social. Igualdade de oportunidades, raças e religiões.

Reafirmo as minhas humildes desculpas. Respeito a aprendizagem com o compromisso de não repetir a expressão".