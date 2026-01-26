SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após usar o time sub-20 nas primeiras três partidas, o Flamengo se vê em situação complicada no Campeonato Carioca e precisa que alguns cenários improváveis aconteçam para que a equipe não tenha de disputar o quadrangular do rebaixamento.

SITUAÇÃO DIFÍCIL

O Flamengo é o atual quinto colocado do Grupo B, com só quatro pontos somados. O Rubro-Negro já fez cinco dos seis jogos da primeira fase, enquanto os demais times da chave fizeram apenas três ou quatro.

No cenário atual, o Flamengo não depende mais só dele. O clube só disputará sua última partida na primeira fase do Carioca no dia 7 de fevereiro ?jogará duas vezes pelo Brasileiro e a final da Supercopa Rei antes disso? e pode voltar ao Estadual já eliminado e garantido no quadrangular contra a queda.

O time de Filipe Luís tem quatro rivais neste momento: Madureira (6 pontos e dois jogos a menos), Boavista (6 pontos e um jogo a menos), Nova Iguaçu (4 pontos e dois jogos a menos) e Maricá (3 pontos e dois jogos a menos).

DO QUE O FLAMENGO PRECISA?

Primeiro, o Flamengo precisa secar seus rivais entre nesta segunda-feira (26) e o dia 7 de fevereiro. Se três deles alcançarem oito pontos na tabela, o Rubro-Negro não terá mais como chegar e vai disputar o quadrangular do rebaixamento.

O Flamengo tem quatro pontos e só pode chegar a sete se vencer na última rodada. Sendo assim, para não depender do saldo para avançar, o Flamengo terá de torcer para que Madureira e Boavista percam todos os seus jogos e que o Nova Iguaçu não vença nenhuma vez. Duas destas condições precisam acontecer.

Um empate na última rodada pode servir, mas a calculadora terá de funcionar. Para isso acontecer, o Flamengo precisa que o Nova Iguaçu só consiga um ponto nos três jogos finais que tem a fazer. Assim, os dois ficariam igualados em pontuação e vitórias e, assim, a decisão iria para o saldo de gols ?favorável ao Nova Iguaçu neste momento. Além disso, o Maricá, que vem atrás do Flamengo, também não poderá somar mais do que duas unidades nas rodadas finais.

Todas essas contas acontecem por causa do regulamento do Campeonato Carioca. No torneio, as equipes de um grupo não jogam entre si, atuando somente contra os rivais que estão na outra chave. Neste cenário, não há como um time tirar ponto de um adversário direto. Ao término da primeira fase, os quatro primeiros de cada chave avançam às quartas de final, e os dois últimos de cada agrupamento jogam o quadrangular do rebaixamento.

COMO ESTÁ O GRUPO B

Botafogo - 9 pontos (4 jogos, 3 vitórias e +4 de saldo)

Madureira - 6 pontos (3 jogos, 2 vitórias e +1 de saldo)

Boavista - 6 pontos (4 jogos, 2 vitórias e -2 de saldo)

Nova Iguaçu - 4 pontos (3 jogos, 1 vitória e +1 de saldo)

Flamengo - 4 pontos (5 jogos, 1 vitória e -4 de saldo)

Maricá - 3 pontos (3 jogos, 1 vitória e -2 de saldo)

RODADAS QUE VÊM PELA FRENTE

4ª rodada

Botafogo 2 x 0 Bangu

Fluminense 2 x 1 Flamengo

Boavista 0 x 3 Vasco

Hoje - Madureira x Portuguesa-RJ

Hoje - Nova Iguaçu x Volta Redonda

Amanhã - Maricá x Sampaio Corrêa

5ª rodada

Portuguesa-RJ 1 x 1 Flamengo

30/1 - Sampaio Corrêa x Boavista

30/1 - Nova Iguaçu x Bangu

1°/2 - Botafogo x Fluminense

2/2 - Maricá x Volta Redonda

2/2 - Madureira x Vasco

6ª rodada

7/2 - Portuguesa-RJ x Nova Iguaçu

7/2 - Bangu x Boavista

7/2 - Flamengo x Sampaio Corrêa

8/2 - Volta Redonda x Madureira

8/2 - Vasco x Botafogo

8/2 - Fluminense x Maricá