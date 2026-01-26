(UOL/FOLHAPRESS) - O primeiro mundial de clubes feminino da história da FIFA começa esta semana em Londres, na Inglaterra. As partidas colocarão frente a frente algumas das atuais campeãs continentais: Corinthians, da América do Sul, Gotham FC, da América do Norte, Arsenal, da Europa, e ASFAR, da África.

O torneio relâmpago (serão apenas quatro jogos, divididos entre semifinais, disputa de terceiro e quarto lugar e final) será realizado nos estádios do Brentford e do Arsenal nos dias 28 de janeiro e 1º de fevereiro.

A competição, na verdade, se iniciou no ano passado. A primeira rodada foi em outubro entre o time chinês Wuhan Jiangda, campeão da temporada inaugural 24-25 da Champions League feminina asiática, e o Aukland City FC, da Nova Zelândia, vencedor da Champions feminina da Oceania. As chinesas venceram a partida por 1 a 0. Na segunda rodada, em dezembro, perderam para o ASFAR por 2 a 1.

Os jogos da semifinal serão ambos no dia 28, no Estádio do Brentford. O Corinthians joga contra o Gotham FC às 12h30, horário de Londres (09h30 no Brasil). Mais tarde, às 18h (15h no Brasil) é a vez do Arsenal encarar o ASFAR.

Os vencedores jogam no domingo, dia 01/02, no Emirates Stadium, casa do Arsenal, às 18h (15h no Brasil). A disputa de terceiro e quarto lugar é no mesmo dia, mais cedo, às 14h45 (11h45 no Brasil).

A FIFA irá distribuir no total US$ 3,9 milhões (quase R$ 21 milhões) entre as seis equipes participantes. As campeãs ficarão com US$ 2,3 milhões (aproximadamente R$ 12,7 milhões) e as vice-campeãs, US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,3 milhões). As demais equipes que chegaram ao mata-mata em Londres receberão US$ 200 mil cada e (pouco mais de R$ 1 mihão) e as que participaram das fases iniciais, US$ 100 mil cada (cerca de R$ 532 mil).

Com isso, só de pisar em solo britânico, as Brabas já garantiram ao menos R$ 1 milhão na conta.

Equipes

Corinthians - Brasil

O Corinthians chega como um dos times com maior número de conquistas na temporada entre os competidores. A equipe de Lucas Piccinato foi campeã pela sétima vez do Brasileiro e pela sexta vez da Libertadores Feminina, ao derrotar o Deportivo Cali nos pênaltis. Ainda foi vice-campeã da Supercopa e do Paulista.

Nos últimos amistosos da seleção contra Noruega e Portugal, o técnico Arthur Elias, ex-Corinthians, convocou cinco jogadoras das Brabas: Lelê, Mariza, Thais Ferreira, Duda Sampaio, e a experiente Gabi Zanotti que, nessa temporada marcou 18 gols.

Outro destaque do elenco é a jovem Jhonson, de 20 anos, que assinou com o Corinthians até 2028. A paranaense fez 14 gols entre todas as competições que jogou.

Em entrevista ao site da FIFA, a goleira Nicole, que garantiu a presença das Brabas na final da Libertadores ao defender um pênalti contra a Ferroviária na semifinal, exaltou o Mundial de Clubes: Isso vai ficar conosco para o resto da vida. Espero que possamos trazer o troféu para casa e escrever nossos nomes na história do Corinthians."

A equipe viajou para Londres no último dia 20 e desde então vem treinando no estádio do Barnet FC, time da quarta divisão inglesa. Neste domingo, focou os exercícios em esquemas defensivos e bolas paradas.

Gotham FC - Estados Unidos

As representantes norte-americanas no Mundial vem também de uma temporada proveitosa. Além da conquista da Champions Cup da Concacaf, que garantiu o passe para a competição da FIFA, elas venceram em novembro do ano passado a National Women's Soccer League pela segunda vez em três temporadas, batendo o Washington Spirit por 1 a 0. O gol foi de Rose Lavelle com passe da brasileira Bruninha.

A paranaense chegou ao Gotham em 2022, vinda do Santos. A defensora de 23 anos é presença regular nas convocações da seleção brasileira, e entrou no segundo tempo no amistoso onde o Brasil goleou Portugal por 5 a 0 em dezembro último.

Já quem deve reencontrar as ex-companheiras de equipe é atacante Gabi Portilho. Transferida das Brabas para o Gotham em dezembro de 2024, Gabi foi peça-chave nas conquistas do time paulista entre 2020 e 2024, tendo atuado 96 vezes e feito 22 gols pelo Timão. Ela esteve em quase todas as partidas da seleção durante as Olimpíadas de Paris, onde marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4 a 2 na semifinal contra a Espanha.

O time tem ainda Tierna Davidson, Rose Lavelle e Emily Sonnet, campeãs mundiais em 2019 e medalhistas de ouro dos Jogos Olímpicos de 2024.

ASFAR - Marrocos

O time feminino do ASFAR - Associação Esportiva das Forças Armadas Reais, venceu pela décima-segunda vez o campeonato nascional marroquino, e fez isso de forma invicta na temporada 24-25. Ao bater o ASEC Mimosas da Costa do Marfim por 2 a 1, asseguraram o segundo título da Champions League feminina da África da história do clube.

Para chegar ao mundial da FIFA, derrotaram em dezembro as chinesas do Wuhan Chegu Jiangda também por 2 a 1.

Apesar de estatisticamente ser o time com menos chances de vencer o torneio, em entrevista ao site da FIFA, a experiente meio campista e capitã Najat Babri, de 37 anos, disse: "Nós vamos dar de tudo para entregar uma performance forte contra o Arsenal. Nós estamos levando isso muito a sério e vamos buscar fazer história".

Arsenal - Inglaterra

O Arsenal é o atual campeão da Champions League feminina. A equipe bateu o Barcelona por 1 a 0, com gol da sueca Stina Blackstenius. Vai jogar "em casa" no torneio da FIFA.

Curiosamente, o time inglês é o único entre os quatro que não foi campeão nacional na temporada. Ficaram em segundo lugar na Women's Super League. A última conquista do clube do troféu foi na temporada 2018-2019. Quem levou os campeonatos desde foi o Chelsea.

O elenco não tem jogadoras brasileiras, mas conta com a atacante Chloe Kelly, que não é só uma das estrelas do time, mas também ícone do futebol feminino inglês. Ex-Manchester City, a jogadora de 28 anos fez o gol do título na final contra a Alemanha na Euro 2022, sendo essa a primeira conquista expressiva do futebol inglês desde o Mundial de 1966. Na Euro 2025, ela converteu o último pênalti que garantiu o bicampeonato para as Lionesses contra a Espanha.

Outro destaque é Beth Mead, atacante no Arsenal desde 2017. Artilheira da Euro 2022 com seis gols, foi também eleita a Jogadora do Torneio. Além delas, Leah Williamson, Michelle Agyemang, Alessia Russo e Lotte Wubben-Moy também foram campeãs da Euro 2025.

O Arsenal teve cinco convocadas para o amistoso contra o Brasil em outubro último, que acabou em vitória das brasileiras.