SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estádio do Barcelona, o Camp Nou registrou alagamentos em diversas áreas na vitória blaugrana sobre o Oviedo, neste domingo (25), por 3 a 0, pelo Campeonato Espanhol.

O estádio está liberado para jogos, mas a reforma de 1,6 bilhão de dólares (R$ 8,5 bilhões na cotação atual) ainda não foi concluída. A volta do Barça ao Camp Nou aconteceu em novembro do ano passado, na goleada por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao.

Imagens mostram a água escorrendo por setores internos do estádio, como zona de imprensa e arquibancadas. Neste domingo (25), a cidade espanhola foi atingida por uma forte chuva já na reta final da partida.

A situação chamou a atenção da imprensa europeia e virou até motivo de piada entre torcedores do rival Real Madrid. "Camp Nou se candidata a receber o Mundial de Natação de 2030", brincou o perfil "Fanáticos Real Madrid", no X.

Na reta final da partida entre Barcelona e Oviedo no Camp Nou, o jogo teve um protagonista inesperado: a chuva. Ou melhor, o aguaceiro e o granizo que se fizeram presentes, causando inundações em algumas áreas do reformado estádio do Barça. Marca, da Espanha

Chuva imperdoável em Camp Nou: de jornalistas ao presidente, ninguém escapou. A Bola, de Portugal

Así han acabado las posiciones de comentaristas tras la tormenta En el Camp Nou pic.twitter.com/mdjbZfxqRq

O Barcelona estima que as obras ?iniciadas em 2023? terminem em 2027. O estádio passará a ter capacidade para 99 mil pessoas. O principal objetivo da reforma é a modernização do espaço de jogo, considerado "ultrapassado" pela diretoria quando comparado ao dos principais rivais.

O Barça lidera o Campeonato Espanhol com 52 pontos, um a mais do que o segundo colocado Real Madrid.

O time retorna ao Camp Nou na quarta-feira (28), quando recebe o Copenhague pela Liga dos Campeões. A partida será às 17h (de Brasília).