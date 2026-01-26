RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A judoca Rafaela Silva anunciou, na manhã desta segunda-feira (26), que vai voltar a vestir o quimono do Instituto Reação, equipe onde começou.

Ela estava no Flamengo, que se despede do segundo medalhista olímpico em menos de um mês. No último dia 5, Isaquias Queiroz deu adeus após o clube acabar com o projeto de canoagem.

Rafaela Silva está na 15ª colocação no ranking da Federação Internacional de Judô (FIJ) na categoria até 63 kgs e busca vaga nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. Ela indica que a mudança foi 'uma decisão tomada com o coração', mas agradeceu o apoio do Rubro-Negro.

Foi uma decisão tomada com o coração. Estou feliz em voltar a lutar pelo Reação, lugar onde me apaixonei pelo judô, onde me formei como atleta e aprendi os valores que me acompanham até nesta segunda-feira (26) dentro e fora dos tatames. Mas nada disso seria possível sem o apoio que recebi do Flamengo Rafaela Silva

"Quero agradecer a todos por abrirem as portas do clube para mim em um momento difícil da minha vida. Foi essa oportunidade que me permitiu seguir fazendo o que mais amo na vida, que é lutar judô. Serei eternamente grata", completou

A judoca chegou ao Flamengo em 2021 e, pelo clube da Gávea, conquistou o ouro no Pan de 2023, o bicampeonato mundial (Tashkent 2022) e o bronze olímpico por equipes nas Olimpíadas de Paris-2024.

O contrato de Rafaela com o Rubro-Negro ia até o fim de janeiro. Há algumas semanas, em entrevista ao UOL, ela havia indicado que o futuro poderia ser longe da Gávea.

"Eu não falo diretamente com eles em relação ao contrato. Tenho uma representante e eles estão conversando. Esse mês de janeiro eu tenho ainda contrato com o clube. Sempre ponderamos o que é melhor. Temos algumas propostas. Ficando no Flamengo, vou representar da melhor maneira possível. Se tiver de ir para outro lugar, vou entregar a mesma intensidade. O importante para mim é dentro do tatame, é que amo fazer", apontou, na ocasião.

Campeã nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, Rafaela chegou ao Instituto Reação quando tinha apenas 8 anos. "Essa volta é muito emocional, muito especial. É uma volta às minhas raízes, uma volta para casa, ao lugar onde tudo começou, e muitas lembranças vêm à cabeça nesse momento. Lembro de quando cheguei, dos sonhos que tinha, dos conselhos do Sensei Geraldo? Além da preparação para Los Angeles, quero devolver um pouco de tudo que o Reação fez por mim, ajudar novos atletas, inspirar as novas gerações".