(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo negocia a volta de Rafinha, que vestiu a camisa do clube entre 2022 e 2024. Ele é cotado para assumir a vaga de Muricy Ramalho, e a proposta do Tricolor fez com que o ex-capitão pensasse em rumo diferente do planejado para a carreira após pendurar as chuteiras.

VAI VOLTAR?

Rafinha e São Paulo negociam desde que Muricy Ramalho deixou claro o desejo de se afastar do futebol do clube. Ele oficializou a demissão na última sexta-feira (23).

A ideia inicial de Rafinha não era atuar como dirigente. O UOL apurou que a vontade do ex-jogador passava por integrar uma comissão técnica, como treinador ou auxiliar.

Mesmo assim, a oferta do São Paulo balançou. Capitão na conquista da Copa do Brasil em 2023, Rafinha tem muito carinho pelo Tricolor e se dispôs a ajudar na situação complicada do clube.

A diretoria da equipe do Morumbis vê as conversas com otimismo. Porém, ainda restam algumas questões burocráticas para que o final feliz seja concretizado.

Uma delas é a saída de Rafinha do Grupo Globo. O ex-jogador atua como comentarista do SporTV desde o ano passado e inclusive trabalhou na transmissão de Fluminense e Flamengo, pelo Campeonato Carioca, no último domingo (25).

Rafinha falou sobre o assunto. O nesta hoje comentarista ressaltou que, por enquanto, segue na função, já que não assinou contrato com o São Paulo.

Existe essa conversa. Eu já tive a conversa com o presidente, com o Harry Massis, com todo o pessoal que está no São Paulo no departamento de futebol, mas não tem nada certo ainda. Nós não assinamos contrato.

"Claro, nós estamos em conversas, com toda certeza. Isso não é uma invenção. Nós temos conversas, sim. Mas não tem nada assinado. Nós não assinamos contrato ainda", disse Rafinha no SporTV.